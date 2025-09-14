Doina Teodoru, prima reacție după presupusa despărțire de Cătălin Scărlătescu

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 11:18
1550 citiri
Doina Teodoru, prima reacție după presupusa despărțire de Cătălin Scărlătescu
Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru în vacanță FOTO: Instagram/ Cătălin Scărlătescu

Doina Teodoru a fost prima care a oferit o reacție subtilă după ce s-a aflat că s-a despărțit de Cătălin Scărlătescu. Deși nu a comentat direct despărțirea, actrița a postat câteva cuvinte inspiraționale pe care le poartă mereu cu ea.

Zvonurile despre relația lor au circulat încă de acum câteva luni, însă confirmarea separării nu a venit. Totuși, odată cu informațiile că bucătarul ar fi început o nouă poveste de dragoste, s-au alimentat și mai mult zvonurile legate de despărțire.

Atât Cătălin, cât și Doina au preferat să nu facă declarații publice. În schimb, actrița a ales să împărtășească un mesaj sugestiv pe telefonul ei:

„Sunt înconjurată de forțe vizibile și invizibile care vor ce e mai bun pentru mine”, a scris ea în engleză.

În ciuda despărțirii, Doina Teodoru apare încă pe Instagram ca fiind partenera lui Cătălin Scărlătescu. Pe conturile lor rămân publice fotografii împreună, de la petreceri de Anul Nou sau din vacanțe. Cei doi au fost împreună mai bine de trei ani și, anul trecut, au discutat deschis despre ideea unei nunți, însă relația lor pare că s-a încheiat, fără ca vreunul să confirme oficial.

Întrebată în aprilie dacă mai formează un cuplu cu Cătălin, Doina Teodoru a evitat să răspundă:

„Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Că el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri. Mulțumesc de telefon, seară bună”, declara ea la acea vreme.

De partea cealaltă, Cătălin Scărlătescu a fost surprins vara aceasta alături de o altă femeie, pe nume Elena. Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, tânăra este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM), are 27 de ani și este originară din Focșani. În ultimele luni, cei doi au fost văzuți frecvent împreună, semn că bucătarul ar fi început o nouă relație.

Cătălin Scărlătescu, primele dezvăluiri după ce s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: „Extraordinar de bine”
Cătălin Scărlătescu, primele dezvăluiri după ce s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: „Extraordinar de bine”
Cătălin Scărlătescu a vorbit pentru prima dată după ce s-a aflat că s-a despărțit de Doina Teodoru, punând capăt unei relații de trei ani. Deși cei doi păreau de nedespărțit și...
Irina Columbeanu, apariție surpriză pe podium la Cluj. Fiica Monicăi Gabor urmează cariera mamei sale
Irina Columbeanu, apariție surpriză pe podium la Cluj. Fiica Monicăi Gabor urmează cariera mamei sale
La 18 ani, Irina Columbeanu a urcat pentru prima dată pe catwalk la Festivalul Transilvania Fashion 2025, demonstrând că a moștenit eleganța și naturalețea Monicăi Gabor. Debutul său a...
#doina teodoru, #Catalin Scarlatescu, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Val de reactii dupa ce o femeie a fost agresata verbal in Cluj pentru ca vorbea in maghiara la telefon
ObservatorNews.ro
Traditii si superstitii de Inaltarea Sfintei Cruci. Ce sa nu faci azi, de Ziua Crucii, ca sa fii ferit de rele
DigiSport.ro
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, dupa "nebunia" din Italia: "Nu poate!"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un director spune că își poate da seama cât de realizată este o persoană doar uitându-se cum își comandă cafeaua
  2. Doina Teodoru, prima reacție după presupusa despărțire de Cătălin Scărlătescu
  3. Fluier egiptean antic, vechi de 3.300 de ani, analizat de arheologi. A fost probabil folosit de ofițerul de poliție însărcinat cu paza "locației sacre" a mormântului regal
  4. Charlie Kirk, omagiat pe stadionul Wembley de trupa Coldplay. "Trimiteți iubire familiei lui" VIDEO
  5. Horoscop zilnic. Duminică, 14 septembrie. Zodia care ar trebui să petreacă mai mult timp cu ființa iubită
  6. Bancul zilei: Care sunt ultimii dinți care ne apar în gură
  7. Colegiul Medicilor din București reacționează după declarațiile Mihaelei Bilic despre statine și colesterol: „Nu au nicio dovadă științifică”
  8. 4 lucruri pe care să le faci dacă vrei să te asculte copilul. Ce este "tehnica sandwich"
  9. 6 articole vestimentare pe care nu trebuie să le speli după fiecare purtare
  10. "E mai mult decât pare". România, recomandată turiștilor străini de un fost bancher de pe Wall Street care a străbătut toată Europa