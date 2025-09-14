Doina Teodoru, prima reacție după presupusa despărțire de Cătălin Scărlătescu

Doina Teodoru a fost prima care a oferit o reacție subtilă după ce s-a aflat că s-a despărțit de Cătălin Scărlătescu. Deși nu a comentat direct despărțirea, actrița a postat câteva cuvinte inspiraționale pe care le poartă mereu cu ea.

Zvonurile despre relația lor au circulat încă de acum câteva luni, însă confirmarea separării nu a venit. Totuși, odată cu informațiile că bucătarul ar fi început o nouă poveste de dragoste, s-au alimentat și mai mult zvonurile legate de despărțire.

Atât Cătălin, cât și Doina au preferat să nu facă declarații publice. În schimb, actrița a ales să împărtășească un mesaj sugestiv pe telefonul ei:

„Sunt înconjurată de forțe vizibile și invizibile care vor ce e mai bun pentru mine”, a scris ea în engleză.

În ciuda despărțirii, Doina Teodoru apare încă pe Instagram ca fiind partenera lui Cătălin Scărlătescu. Pe conturile lor rămân publice fotografii împreună, de la petreceri de Anul Nou sau din vacanțe. Cei doi au fost împreună mai bine de trei ani și, anul trecut, au discutat deschis despre ideea unei nunți, însă relația lor pare că s-a încheiat, fără ca vreunul să confirme oficial.

Întrebată în aprilie dacă mai formează un cuplu cu Cătălin, Doina Teodoru a evitat să răspundă:

„Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Că el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri. Mulțumesc de telefon, seară bună”, declara ea la acea vreme.

De partea cealaltă, Cătălin Scărlătescu a fost surprins vara aceasta alături de o altă femeie, pe nume Elena. Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, tânăra este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM), are 27 de ani și este originară din Focșani. În ultimele luni, cei doi au fost văzuți frecvent împreună, semn că bucătarul ar fi început o nouă relație.

