Ionuț Dolănescu și-a scos din sărite vecinii. Motivul pentru care l-au dat în judecată și îi cer să-și demoleze mansarda

Ionuț Dolănescu trece prin momente tensionate, după judecata cu fratele său. Acum, vecinii artistului sunt revoltați și cer în instanță anularea unei autorizații de construcție, după ce acesta a transformat podul casei în mansardă locuibilă.

Fiul regretatului artist Ion Dolănescu este în centrul unui nou scandal, după ce a încercat să renoveze imobilul moștenit de la tatăl său, scrie Realitatea.net. Vecinii spun că, din cauza mansardei din pod, lumina nu mai ajunge în apartamentele lor, care acum s-au devalorizat foarte mult.

”Eu nu am făcut un etaj, ci doar am renovat. Culmea este că umbra este pe casa mea, deci ar trebui să mă plâng eu de lumină, mai ales că blocul are 4 etaje și este mai înalt decât casa mea”, a declarat Ionuț Dolănescu, pentru sursa citată.

Mai mult, fratele solistului i-a reproșat acestuia că nu a transformat casa în muzeu, conform promisiunilor făcute.

Ads