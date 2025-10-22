De ce dolarul american este moneda de rezervă internațională?

În lume există peste 180 de monede. Acestea sunt fie specifice țărilor emitente, fie sunt folosite ca mijloc de plată în mai multe țări, precum în zona euro. Totuși, cei mai mulți dintre noi ne vom întâlni doar cu câteva dintre aceste monede de-a lungul vieții. Printre cele mai populare se numără dolar american, euro, franc elvețian, liră sterlină, yen japonez și dolar canadian. Chiar și între acestea, dolarul SUA deține poziția de lider.

Dacă doriți să călătoriți într-o țară exotică și casa de schimb nu are moneda locală, de regulă veți cumpăra dolari. Să vedem de ce.

Originea dolarului Statelor Unite

Denumirea provine de la monedele spaniole de argint numite „dolari”, aflate în circulație în America Latină între secolele XVI–XIX. Monedele erau cunoscute și ca „8 reales”. Aveau aproximativ 27 g de argint cu puritatea de 93,1%, adică 25,14 g argint fin.

Primii dolari creați de coloniile americane au apărut în 1861, la patru ani după adoptarea Legii monedei, când dolarii spanioli și peso-ul mexican au fost retrași din circulație. Un efect negativ: acești primi dolari au fost utilizați pentru finanțarea Războiului Civil început în 1861; în patru ani au fost emise aproximativ 1,5 miliarde de dolari – echivalentul a aproape 30 de miliarde la valoarea actuală.

Standardul aur

După Războiul Civil, Confederația a trebuit reconstruită, ceea ce a declanșat o industrializare accelerată și imigrație masivă. Între 1870 și 1900, peste 12 milioane de imigranți s-au stabilit în SUA.

Cele două războaie mondiale au devastat Europa, iar reconstrucția a fost posibilă cu sprijin american. În Primul Război Mondial Trezoreria SUA a creditat Antanta cu 9,5 miliarde de dolari (≈150 mld. în prezent).

În 1944, la Bretton Woods, 44 de țări au instituit un sistem de convertibilitate a dolarului garantat prin aur. Dolarul a fost legat de aur la 35 USD/uncie (31,1 g), iar celelalte monede puteau fi schimbate mai întâi contra dolari, apoi contra aur.

Sistemul nu mai cerea ca țările să dețină rezerve de aur proporționale cu emisiunea proprie de monedă, fiind suficientă deținerea de dolari SUA, convertibili în aur la cerere. Aceasta a răspândit la nivel global rolul dolarului ca monedă de rezervă.

Ruperea legăturii cu aurul

După 1945 s-a instaurat stabilitatea în SUA și Europa. Economia americană a prosperat, iar societatea beneficia de un sistem monetar stabil, inflație scăzută și o monedă ancorată în aur.

În anii 1960, finanțarea războiului din Vietnam și a programului „The Great Society” a erodat posibilitatea menținerii parității de 35 USD/uncie. Raportul de acoperire cu aur a scăzut, iar decizia Franței de a-și converti dolarii în aur a sporit presiunea.

La 15 august 1971, președintele Richard Nixon a suspendat convertibilitatea dolarului în aur. Deși măsura a fost anunțată ca fiind temporară, de atunci dolarul a pierdut o mare parte din valoarea sa în raport cu aurul, marcând începutul unei noi ere monetare bazate pe bani fiduciari.

