„Trebuie să le aranjăm întâlnirea cu Dumnezeu! ”Mesajul unui fost campion din Ucraina pentru ruși FOTO

Războiul din Ucraina continuă de aproape un an de zile și nu par a fi speranțe într-o încetare a lui cât de curând.

Fostul tenismen ucrainean Alexandr Dolgopolov, înrolat în armata ucraineană, a avut un mesaj direct pentru rușii care i-au invadat țara.

„Mă duc înspre așa-zisa încetare de foc de Crăciun. Poți să ierți un dușman? Dumnezeu îl va ierta! Sarcina noastră e să le aranjăm întâlnirea” a scris Alexandr Dolgopolov, pe un ton războinic, afișându-se echipat de luptă și înarmat.

Dolgopolov a fost numărul 13 mondial și a câștigat trei turnee ATP în cariera sa. Astăzi, în Rusia și Ucraina se sărbătorește Crăciunul pe rit vechi și a fost propusă o încetare a focului.

Heading to Christmas “ceasefire” 😏

“Can you forgive an enemy? God will forgive! Our task is to arrange their meeting” pic.twitter.com/aSq2vZ2QIb