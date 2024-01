Doliu imens în lumea artistă. S-a stins din viață o mare cântăreață și dansatoare

Chita Rivera, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite staruri de peste Ocean, a murit la vârsta de 91 de ani, la New York.

Vedeta se bucura de un parcurs impresionant în lumea artistică, fiind o dansatoare, o actriță, dar și o cântăreață de excepție. De-a lungul carierei sale a avut apariții în musicaluri de succes, precum „Chicago”, „Kiss of the Spider Woman” și „Sweet Charity”

Și-a făcut debutul în teatrul din New York în anii 1950, iar de acolo a urmat un parcurs profesional așa cum alții nici măcar nu îndrăznesc să viseze. De-a lungul anilor a cucerit inima publicului datorită carismei și talentului ei de neegalat. A câștigat premiile Tony pentru cea mai bună actriță într-un musical pentru Kiss of the Spider Woman și The Rink și totodată, a primit și un premiu Tony pe viață în anul 2018.

Prietena artistei de peste Ocean, Merle Frimark a declarat că Lisa Mordente, fiica Chitei Rivera, a făcut anunțul trist despre moartea mamei sale.