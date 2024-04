Doliu în sportul românesc. A antrenat-o pe Steaua în finala Cupei Campionilor Europeni

Fostul antrenor de volei masculin Tănase Tănase, cu peste 2.400 de partide oficiale ca principal, dintre care 239 în competiţii europene, a decedat la vârsta de 98 de ani, a anunţat, miercuri, CSA Steaua.

"A murit legendarul Tănase Tănase! La 98 de ani, ne-a părăsit cel mai mare antrenor pe care l-a avut voleiul românesc. Tănase Tănase a stat pe banca tehnică în peste 2.400 de partide oficiale în calitate de antrenor principal, dintre care 205 au fost meciuri interţări şi 239 de întâlniri din competiţii europene! Nea Tică, aşa cum era cunoscut în lumea voleiului, a condus Steaua Bucureşti la cinci titluri de campioană naţională între 1967 şi 1971. Tot cu Steaua a jucat finala Cupei Campionilor Europeni (1969) şi alte două semifinale în cea mai importantă competiţie intercluburi", au anunţat reprezentanţii clubului CSA Steaua pe pagina oficială de Facebook.

În 2022, la finala Cupei României, de la Braşov, Tănase a primit din partea echipei Steaua tricoul oficial înaintea partidei cu Arcada Galaţi.

"Steaua e echipa mea de suflet, clubul la care am cucerit cinci titluri consecutive de campion. Îmi aduc aminte, în 1967, când am obţinut primul titlu de campion din istoria stelistă! Acea aniversare chiar a fost una de neuitat, pentru că în acel an toate secţiile de jocuri sportive, volei, baschet, handbal, fotbal, au cucerit titlurile de campioane!", declara atunci fostul antrenor.

Născut la 28 mai 1925, Tănase şi-a început cariera de antrenor la Tractorul Braşov în 1951 şi a cunoscut consacrarea la Steaua, unde a cucerit de 5 ori titlul naţional.

