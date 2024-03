Doliu la Hollywood. A murit un actor cu apariții în peste 220 de filme

M Emmet Walsh, actorul care a jucat în peste 220 de roluri în filme şi la televiziune, printre care "Blade Runner", "Knives Out" şi filmele fraţilor Coen "Blood Simple" şi "Raising Arizona", a murit la vârsta de 88 de ani.

Managerul lui Walsh, Sandy Joseph, a confirmat pentru publicaţia de specialitate Variety că acesta a murit marţi în Vermont.

Născut la New York în 1935 şi crescut în Vermont, Walsh a obţinut primul său rol necreditat într-un film - un figurant în "Midnight Cowboy" - şi primul său rol creditat într-un film, "Alice's Restaurant", ambele în 1969.

A interpretat rolul unui scriitor sportiv în comedia "Slap Shot" (1977) a lui Paul Newman, al ofiţerului de eliberare condiţionată al lui Dustin Hoffman în "Straight Time" (1978), al lunetistului care îl vânează pe Steve Martin în "The Jerk" (1979) şi al şefului poliţiei din Los Angeles care îl scoate din pensie pe Harrison Ford în "Blade Runner" (1982).

Walsh a declarat pentru Hollywood Reporter în 2017 că "Blade Runner" a fost filmul despre care a fost întrebat cel mai des, spunând că după ce a văzut produsul finit: "Nu ştiam ce să spunem, să gândim sau să facem! Nu ştiam ce naiba am făcut! Singurul care părea să înţeleagă era Ridley".

De asemenea, a jucat roluri mici în "Fletch" (1985) şi în filmul de groază "Critters" (1986), precum şi în rolul colegului vorbăreţ al lui Nicolas Cage în "Raising Arizona" (1987), al tatălui lui John Lithgow în "Harry and the Hendersons" (1987) şi al sponsorului lui Michael Keaton în "Clean and Sober" (1988). De asemenea, a apărut în "Romeo + Juliet" (1996), "My Best Friend's Wedding" (1997), "The Iron Giant" (1999), "Calvary" (2014) şi "Knives Out" (2019).

"Mă distrez mai mult jucând 10 persoane diferite decât jucând aceeaşi persoană de 10 ori diferit", a declarat odată pentru Houston Chronicle. "O dată este un gunoier, iar data viitoare este preşedintele de la Princeton".

Ultimul său rol a fost în westernul Outlaw Posse din 2024, alături de Whoopi Goldberg şi Cedric the Entertainer.

De-a lungul a şapte decenii de televiziune, Walsh a apărut în seriale precum "Starsky and Hutch", "Frasier", "The Twilight Zone", "The X-Files", "Home Improvement" şi "Adventure Time". Unul dintre ultimele sale roluri a fost cel al bunicului Roy în filmul "The Righteous Gemstones".

Ads