Doliu în fotbalul românesc. Cine e antrenorul decedat la 70 de ani

Doliu în fotbalul românesc. Cine e antrenorul decedat la 70 de ani
Toader Șteț FOTO Ceahlaul

Clubul Ceahlăul Piatra Neamţ a anunţat, marţi, decesul lui Toader Şteţ (70 de ani), fost antrenor al echipei de ligă secundă.

”Astăzi, 12 agust 2025, va rămâne o zi neagră pentru CSM Ceahlăul fiindcă a trecut în nefiinţă ”Nea” Tedi Şteţ. Pentru publicul larg a fost antrenorul sau profesorul Toader Şteţ. Pentru noi a fost ”Nea Tedi”. Acest ”Nea” este cel mai pur mod de respect arătat unui om care a dat fotbalului tot.

A fost omul care în vara lui 2016 şi-a ”suflecat” mânecile şi a aceptat provocarea de a pune umărul la formarea CSM Ceahlăul. Şi a apelat la unii oameni, precum Vali Avădanei şi Florin Anton, şi au format echipa care în vara lui 2016 pornea din Liga 5. Primul meci a avut loc la Stejarul Ţibucani, pe 11 septembrie 2016. Ai noştri au câştigat cu 4-2, iar unul dintre titularii de atunci era Cristian Copoţ-Barb, acum titular în Liga 2.

CSM Ceahlăul a promovat cu ”Nea Tedi” fără probleme şi a început astfel o poveste pe care astăzi o ştim cu toţii, iubitori de galben-negru, la Piatra Neamţ.

”Nea Tedi” a făcut parte şi din povestea numită FC Ceahlăul şi a fost antrenor secund la echipa mare, chiar şi antrenor principal, dar a coordonat activitatea la copii şi juniori. De asemenea, a fost un referent zonal care avea în sarcină atenţionarea comisiilor tehnice ale FRF când erau juniori în zona Moldovei care meritau luaţi în calcule pentru convocări la loturi naţionale”, a anunţat clubul nemţean.

