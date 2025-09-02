Doliu în lumea boxului. Născut în Ungaria, l-a înfruntat pe celebrul Muhammad Ali

Doliu în lumea boxului. Născut în Ungaria, l-a înfruntat pe celebrul Muhammad Ali
Fostul pugilist Joe Bugner, triplu campion european la categoria grea, care l-a înfruntat pe Muhammad Ali într-un meci pentru titlul mondial, a murit la vârsta de 75 de ani, a anunțat luni Consiliul Britanic de Control al Boxului (BBBoC), citat de Reuters.

Bugner, care a câștigat de două ori titlurile de campion al Marii Britanii și al Commonwealth-ului, s-a luptat cu Ali și Joe Frazier în două meciuri consecutive în 1973 și l-a înfruntat din nou pe Ali pentru centurile mondiale WBA și WBC în 1975.

''Joe Bugner a decedat la azilul său de bătrâni din Brisbane, Australia'', a anunțat BBBoC într-un comunicat.

Într-o carieră de profesionist care s-a întins pe 32 de ani, Bugner a disputat 83 de meciuri, dintre care a câștigat 69, inclusiv 41 prin knockout. El a devenit profesionist în 1967 și a câștigat titlurile europene, britanice și ale Commonwealth-ului învingându-l pe Henry Cooper în 1971.

Bugner, născut în Ungaria, și-a pierdut titlurile șase luni mai târziu, dar a câștigat opt meciuri la rând în 1972, înainte de a-i înfrunta pe Ali și Frazier în anul următor, ambii învingându-l la puncte.

Ali l-a învins din nou prin decizie unanimă în revanșa lor pentru titlul mondial din Malaezia.

Bugner s-a mutat în Australia în anii 1980 și a devenit campion al Australiei la categoria grea în 1995, înainte de a se retrage în 1999.

