Doliu în sportul mondial. A murit fondatorul ”bandei Alabama”

Bobby Allison, fost pilot NASCAR, membru al Hall of Fame şi fondatorul „bandei Alabama” din curse, a murit, sâmbătă, la 86 de ani.

Numele lui Allison se regăseşte în toate cărţile cu recorduri, ocupând locul patru în toate timpurile la victorii în seriile principale NASCAR (85), locul doi la clasări în top cinci (336) şi locul 14 la starturi (718).

Acestea au fost unele dintre realizările care l-au adus pe Allison în cea de-a doua clasă a Hall of Fame NASCAR în 2011. De asemenea, el a câştigat de trei ori Daytona 500, de patru ori Southern 500 la Darlington Raceway şi de trei ori Coca-Cola 600 la Charlotte Motor Speedway.

În timpul victoriei sale din 1988 de la Daytona, Allison a fost nevoit să treacă de fiul său, Davey.

„Bobby Allison a personificat termenul „pilot de curse”. Deşi este cel mai bine cunoscut ca unul dintre cei mai câştigători piloţi din istoria NASCAR Cup Series, impactul său asupra sportului se extinde mult dincolo de cărţile de recorduri”, a declarat Jim France, preşedinte şi CEO NASCAR. „Ca pilot, el a câştigat curse şi campionate în mai multe divizii NASCAR. Dar ca lider al celebrei 'Alabama Gang', Bobby s-a conectat cu fanii într-un mod profund”.

„În cele mai semnificative moduri, el a dat totul pentru sportul nostru. În numele familiei France şi a întregii familii NASCAR, ofer cele mai profunde condoleanţe familiei, prietenilor şi fanilor lui Bobby pentru pierderea unui gigant NASCAR”.

Numit unul dintre cei mai mari 75 de piloţi NASCAR în 2023, Allison a avut o carieră care a început în 1961 şi s-a încheiat la jumătatea campaniei din 1988.

În plus faţă de tot ceea ce a reuşit să realizeze în seria Cup, Allison a câştigat de două ori în ceea ce este acum cunoscut sub numele de Xfinity Series şi a luat acasă un titlu International Race of Champions în 1980. A fost numit cel mai popular pilot NASCAR de şase ori.

Allison şi fratele său mai mic, Donnie, au făcut echipă cu Red Farmer, pilot de curse modificate, pentru a prelua scena curselor pe piste scurte din zona Hueytown, Alabama, la sfârşitul anilor 1950, ceea ce a dus la înfiinţarea „bandei Alabama”.

