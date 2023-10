Sute de persoane ar fi fost ucise într-o explozie produsă marţi seară la spitalul Ahli Arab din oraşul Gaza, a anunţat Ministerul Sănătăţii din Gaza, condus de Hamas, iar preşedintele Autorităţii Palestiniene Mahmoud Abbas a anunţat trei zile de doliu. Incidentul, condamnat deja de state arabe, dar şi de OMS, a intervenit în timp ce din Fâşia Gaza se trăgea o ploaie de rachete spre Israel. Armata israeliană investighează ce s-a întâmplat, dar reaminteşte că s-au mai întâmplat în trecut tiruri eşuate trase de Hamas.

Oficialii din Gaza au emis declaraţii contradictorii cu privire la numărul victimelor, variind între zeci şi 500 de morţi, iar imagini video de la faţa locului au arătat mai multe maşini în flăcări în apropierea spitalului.

Hamas a acuzat Israelul că este responsabil pentru aceste decese, declarând: "Facem apel la comunitatea internaţională şi la ţările arabe şi islamice să îşi asume responsabilităţile şi să intervină imediat acum pentru a opri aroganţa ocupaţiei şi a armatei sale fasciste". Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat trei zile de doliu în urma acestui atac aerian mortal. "Ceea ce are loc este un genocid. Facem apel la comunitatea internaţională să intervină imediat pentru a opri acest masacru. Tăcerea nu mai este acceptabilă", se arată într-o declaraţie emisă de Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, ca răspuns la atac.

ABBAS AR FI ANULAT ÎNTÂLNIREA CU BIDEN. PROTESTE ÎN CISIORDANIA

Un oficial palestinian de rang înalt a declarat, potrivit The Times of Israel, că preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, şi-a anulat participarea la întâlnirea programată pentru miercuri cu preşedintele american Joe Biden şi cu alţi lideri din Orientul Mijlociu. Abbas urma să se alăture regelui Abdullah al II-lea al Iordaniei şi preşedintelui egiptean Abdel Fattah el-Sissi la un summit în Amman, Iordania, unde urmau să discute cu Biden despre războiul dintre Israel şi Hamas. Oficialul de rang înalt a spus că Abbas se retrage de la discuţii în semn de protest la presupusul atac aerian israelian asupra spitalului din Gaza.

Cu toate acestea, potrivit Times of Israel, sute de persoane au ieşit în stradă în Cisiordania, teritoriul administrat de Abbas, pentru a protesta faţă de explozia de la spitalul din Gaza, unde administraţia este asigurată de Hamas.

La Ramallah, înregistrările video au arătat manifestanţi care scandau: "Poporul vrea căderea preşedintelui (Abbas)". Protestatarii reproşează inacţiunea preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, în faţa războiului israelian din Gaza.

Hundreds take to the streets in Ramallah shouting in "The people want the fall of the President," protesting Mahmoud Abbas' perceived inaction against the war between Israel and Gaza pic.twitter.com/vRFo7rA0iq

Riots broke out in Jordanian capital #Amman after a strike on a hospital in the Gaza Strip

Riots broke out near the Israeli embassy in #Jordan, Yediotnews reported.

One of the videos published in social networks shows protesters throwing Molotov cocktails at the embassy… pic.twitter.com/dwntOUSpn3