Români dați în urmărire internațională, prinși în Dolj. Acuzațiile care li se aduc în Italia și Germania

Autor: Andreea Deaconescu
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 12:29
250 citiri
Români dați în urmărire internațională, prinși în Dolj. Acuzațiile care li se aduc în Italia și Germania
Bărbat arestat Foto: Hepta

Doi bărbaţi urmăriţi internaţional pentru furturi calificate comise în Italia şi Germania au fost prinşi de poliţiştii din judeţul Dolj.

Potrivit IPJ Dolj, poliţişti din cadrul Secţiei 5 Poliţie Craiova au depistat un bărbat în vârstă de 45 de ani, din municipiul Craiova, urmărit la nivel internaţional, faţă de care autorităţile judiciare din Italia au emis mandat european de arestare în vederea extrădării, pentru comiterea pe teritoriul acestui stat a infracţiunii de furt calificat (furt de auto), fiind condamnat la pedeapsa de doi ani şi patru luni de închisoare.

În cel de-al doilea caz, poliţişti din cadrul Secţiei nr. 5 Poliţie Rurală Pieleşti au depistat, în comuna Gherceşti, un tânăr în vârstă de 29 de ani, din judeţul Ilfov, urmărit la nivel internaţional.

Faţă de acesta, autorităţile judiciare din Germania au emis mandat european de arestare în vederea extrădării, fiind cercetat pentru comiterea pe teritoriul acestui stat a infracţiunii de furt calificat (furtul a 700 de kilograme de cupru).

Cei doi au fost preluaţi de poliţişti specializaţi din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi prezentaţi Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a emis ordonanţe de reţinere, pentru 24 de ore, fiind introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

Persoanele reţinute urmează să fie prezentate Curţii de Apel Craiova în vederea emiterii mandatelor de arestare.

UPDATE Deținutul periculos evadat din curtea IPJ Dolj a fost prins. Unde l-au găsit polițiștii
UPDATE Deținutul periculos evadat din curtea IPJ Dolj a fost prins. Unde l-au găsit polițiștii
Este alertă în Craiova după ce un deținut periculos a evadat din curtea IPJ Dolj. Acesta a fugit de sub escorta poliției. Bărbatul, în vârstă de 27 de ani, era reținut în baza unui...
Incredibil! Campioană mondială, prinsă la furat în aeroport, alături de o colegă. Cum au fost pedepsite
Incredibil! Campioană mondială, prinsă la furat în aeroport, alături de o colegă. Cum au fost pedepsite
Două înotătoare italiene au fost suspendate joi, pentru 90 de zile, de către Federaţia Italiană de Înot. Ele au furat produse cosmetice de pe aeroportul din Singapore. Cele două...
#Dolj, #furt, #IPJ Dolj, #urmarit international , #Justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a aratat spre Seicul Mansour si a rostit SASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
Digi24.ro
VIDEO Ciudata strangere de mana dintre Trump si Macron, moment viral pe Internet
DigiSport.ro
Situatia neverosimila din grupa Romaniei face inconjurul lumii. "Scenariu de film", in ultima etapa

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Acord de pace încălcat în Gaza. Armata israeliană a deschis focul și a ucis patru palestinieni
  2. Putin arată planul său ascuns: Semnal de alarmă pentru Europa după legea dată în Rusia
  3. Români dați în urmărire internațională, prinși în Dolj. Acuzațiile care li se aduc în Italia și Germania
  4. Inundații catastrofale în Mexic. Cel puțin 64 de morți și 65 de dispăruți în urma ploilor torențiale FOTO/VIDEO
  5. Fostul consilier al Alinei Bica se pensionează de la Înalta Curte la doar 48 de ani. Acum câteva zile l-a achitat pe Nicu Bănicioiu
  6. Deputatul Aur Dan Tanasă s-a plâns la Ministerul de Interne după ce Marian Godină l-a făcut "dobitoc" și "panaramă". Ce scrie în sesizare
  7. Singurul motiv pentru care poate fi schimbat locul din avion după check-in. Regulile respectate de toate companiile aeriene
  8. Tânărul care a agresat livratorul străin în București, trimis la tratament psihiatric. A primit și arest la domiciliu pentru 30 de zile
  9. Toni Neacșu, acuzații grave la adresa lui Dan Tapalagă: „Abuzuri, orori judiciare și controlul societății prin teroare juridică”. Ce spune avocatul despre soția jurnalistului
  10. ”L-am înțepat un pic în fund, nu a fost o mare crimă.” Reacția paznicului care a atacat cu secera un băiat de 13 ani într-un parc de distracții din Brașov