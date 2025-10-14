Români dați în urmărire internațională, prinși în Dolj. Acuzațiile care li se aduc în Italia și Germania

Doi bărbaţi urmăriţi internaţional pentru furturi calificate comise în Italia şi Germania au fost prinşi de poliţiştii din judeţul Dolj.

Potrivit IPJ Dolj, poliţişti din cadrul Secţiei 5 Poliţie Craiova au depistat un bărbat în vârstă de 45 de ani, din municipiul Craiova, urmărit la nivel internaţional, faţă de care autorităţile judiciare din Italia au emis mandat european de arestare în vederea extrădării, pentru comiterea pe teritoriul acestui stat a infracţiunii de furt calificat (furt de auto), fiind condamnat la pedeapsa de doi ani şi patru luni de închisoare.

În cel de-al doilea caz, poliţişti din cadrul Secţiei nr. 5 Poliţie Rurală Pieleşti au depistat, în comuna Gherceşti, un tânăr în vârstă de 29 de ani, din judeţul Ilfov, urmărit la nivel internaţional.

Faţă de acesta, autorităţile judiciare din Germania au emis mandat european de arestare în vederea extrădării, fiind cercetat pentru comiterea pe teritoriul acestui stat a infracţiunii de furt calificat (furtul a 700 de kilograme de cupru).

Cei doi au fost preluaţi de poliţişti specializaţi din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi prezentaţi Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a emis ordonanţe de reţinere, pentru 24 de ore, fiind introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

Persoanele reţinute urmează să fie prezentate Curţii de Apel Craiova în vederea emiterii mandatelor de arestare.

