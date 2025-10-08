Dolly Parton, probleme de sănătate. Sora ei le cere fanilor să trimită gânduri și rugăciuni pentru starea artistei

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 11:55
Dolly Parton, probleme de sănătate. Sora ei le cere fanilor să trimită gânduri și rugăciuni pentru starea artistei
Dolly Parton are probleme de sănătate FOTO: Instagram/dollyparton

Sora lui Dolly Parton a cerut fanilor să se roage pentru cântăreața americană de muzică country, care a amânat mai multe concerte din cauza problemelor de sănătate, transmite AFP.

Parton, în vârstă de 79 de ani, și-a amânat săptămâna trecută concertele din Las Vegas din cauza unor ”probleme de sănătate” nespecificate și a dezvăluit că urma să se supună mai multor proceduri medicale.

”Noaptea trecută, am stat trează toată noaptea rugându-mă pentru sora mea, Dolly. Mulți dintre voi știți că nu s-a simțit prea bine în ultima vreme”, a scris Freida Parton pe pagina sa de Facebook.

”Cred cu adevărat în puterea rugăciunii și am fost îndemnată să rog toată lumea care o iubește să se roage împreună cu mine”, a mai transmis ea.

Dolly Parton urma să susțină șase concerte cu bilete epuizate în decembrie, la Caesars Palace.

Cântăreața pieselor ”Jolene” și ”I Will Always Love You” a anulat aceste concerte săptămâna trecută, deoarece starea ei actuală de sănătate nu îi permitea ”să repete și să pună la punct spectacolul pe care voi vreți să-l vedeți”.

Parton le-a spus milioanelor sale de fani că nu își încheie încă cariera strălucită și a anunțat că noile date au fost stabilite pentru luna septembrie a anului viitor.

Parton a devenit o vedetă importantă în anii 1970, cu single-uri precum ”Coat of Many Colors”, urmate de hituri de succes precum ”I Will Always Love You”, interpretat de Whitney Houston, și ”9 to 5”.

Ea urmează să primească un Oscar onorific luna viitoare, dar publicația hollywoodiană Variety a declarat că Parton nu va mai participa la ceremonia de la Los Angeles.

Sora ei, Freida, și-a încheiat rugăciunea de marți cu o notă optimistă.

”Este puternică, este iubită și, cu toate rugăciunile care se ridică pentru ea, știu în sufletul meu că va fi bine”, a scris ea.

”Drum bun, surioara mea Dolly. Te iubim cu toți!”, a adăugat sora cântăreței.

