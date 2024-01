Cum alegi corect numele unui domeniu web și unde îl înregistrezi avantajos

Un domeniu web este un nume unic care identifică un site web. Având în vedere că domeniul web reprezintă identitatea oricărei companii pe internet, identificarea şi înregistrarea numelui de domeniu este primul pas prin care se asigură deţinerea unui site web și care bifează prezența digitală a unui brand în mediul online.

Prin intermediul numelui de domeniu, utilizatorii pot accesa foarte simplu site-ul web. Iar dacă acesta nu ar exista, un site web ar putea fi accesat doar printr-o adresă IP. De asemenea, trebuie menţionat şi că deţinerea propriului nume de domeniu înregistrat împiedica un alt brand să îl utilizeze.

Structura generică a unui nume de domeniu este www.domeniu.extensie. Aceasta este alcătuită din protocolul https și www, numele de domeniu propriu-zis și extensia, care poate fi globală (.com, .net etc) sau teritorială (cum ar fi .ro, .fr etc.).

Platforma Host-Age, furnizor de servicii de hosting și înregistrare domenii din 2001, este de un ajutor real în verificarea numelor pentru domenii .ro, sau domenii .alteextensii, care se doresc înregistrate. În secţiunea „înregistrare domenii”, de pe site-ul acestui registrator de nume de domenii, în câmpul dedicat se poate verifica dacă numele dorite sunt disponibile sau dacă alte brand-uri le-au înregistrat deja.

Prin urmare, atunci când se doreşte înregistrarea unui nume de domeniu, se vor lua câteva decizii:

Care va fi numele

Care va fi extensia domeniului

Unde va fi înregistrat domeniul

Alegerea numelor pentru domenii și a extensiilor optime

Înainte de a se trece la enumerarea paşilor esenţiali pentru alegerea numelor de domenii este important de menţionat că o astfel de sarcină poate dura ceva timp. Este perfect normal să existe şi îndoieli: Ce domeniu este mai bun? Ce nume de domeniu este mai potrivit? Ce extensie de domeniu este optimă pentru activitatea x?

Alegerea numelui de domeniu perfect poate necesita ore sau chiar zile de cercetare. Recomandat de luat în calcul că o alegere greșită poate duce la un eşec pentru obiectivele de afaceri.

Aspecte esenţiale pentru alegerea numelor de domenii .ro sau altele

Utilizarea numelui brandului sau al unui proiect în forma exactă: nu este recomandat să se adauge caractere sau cuvinte în plus. De exemplu, dacă brandul este VilaCaro numele de domeniu corect ales trebuie să fie www.vilacaro.ro - şi nu www.vilacaro1.ro.

Se poate include numele industriei pe care o reprezintă brandul: de exemplu, se poate alege între variantele www.vilacarocazare.ro sau www.vilacaroturism.ro. Această abordare ajută la o poziționare mai bună în motoarele de căutare, deoarece nișa este un cuvânt cheie important pentru online.

Numele trebuie să fie scurt, simplu și ușor de pronunțat: unul dintre scopurile principale ale domeniului este să fie memorabil și recognoscibil pentru utilizatori. Prin urmare, cu cât mai scurt și mai simplu, cu atât mai bine. Deşi „scurt”, în acest context, presupune nu mai mult de 15 caractere, dacă numele brandului este lung, nu este o decizie bună să fie redus pentru a respecta această limită.

La modul ideal, numele domeniului nu include cratime sau cuvinte complicate. De asemenea, recomandat este să se utilizeze doar cuvinte, cu excepția cazului în care este absolut necesar să se includă și cifre pentru că fac parte din numele de brand.

În ceea ce priveşte extensia, se pot avea în vedere următoarele aspecte:

din punct de vedere tehnic, .com este doar una dintre numeroasele extensii de nume de domenii disponibile. Alte opțiuni populare sunt .net, .org, .info, .biz sau .blog. Deşi acestea din urmă pot fi tentante, clasicul .com este aproape întotdeauna cea mai bună alegere, deoarece utilizatorii sunt mai familiarizați cu domeniile .com decât cu oricare altele;

pe de altă parte, dacă publicul brandului este doar acela din România, soluţia cea mai potrivită este înregistrarea unui domeniu .ro.

Pe de altă parte, un alt aspect important constă în cumpărarea și a altor extensii pentru același brand. Aceasta este o măsură suplimentară de protecție. Dacă brandul îşi înregistrează domeniul cu .com, poate să aibă surpriza neplăcută ca terți să înregistreze același nume cu o altă extensie, fapt ce ar aduce prejudicii proprietății asupra mărcii. Prin urmare, cei care îşi doresc să îşi asigure numele de domeniu, ar trebui să îl înregistreze și cu extensiile locale ale țărilor în care intenţionează să se extindă sau cu alte variante.

*Pentru verificare domenii, cu numeroase și diverse extensii, aşa cum s-a menţionat şi în partea introductivă a articolului, Host-Age oferă soluţia optimă, în secţiunea „înregistrare domenii”.

Înregistrarea domeniului web

Pentru înregistrarea domeniului este important să se aleagă un registrator de domenii de încredere. Un registrator de domenii este o companie care înregistrează un nume de domeniu în numele celui care îl solicită și apoi îi oferă acces deplin la acel domeniu.

Pentru ca această etapă să se realizeze cu succes trebuie să se identifice companii cu istoric relevant în furnizarea acestor servicii, cu reputaţie solidă. Host-Age, de exemplu, a înregistrat până în prezent peste 25000 de domenii web, fiind partener RoTLD pentru domenii .ro încă din anul 2002, iar pentru domenii .eu, fiind partener EURid.

Acest registrator de încredere le propune celor care aleg să utilizeze serviciile sale o ofertă de nerefuzat pentru primul an: înregistrare domenii .ro cu doar 6.4€.

Un alt aspect important în oferta registratorului face referire la transferarea domeniilor .ro. Pentru ca transferul unui domeniu de la un alt registrator la Host-Age să fie posibil este nevoie de cheia de transfer, pe care cel care deţine site-ul o obţine de pe rotld.ro.

Procesul de transfer pentru domenii .ro este gratuit, iar proprietarul site-ului va primi proforma pentru reînnoire cu 15 zile înainte de data de expirare.

Atenţie! Data actuală de expirare, de la momentul transferului, nu se modifică. Prin urmare, în cel mult două minute, transferul unui domeniu înregistrat prin alt furnizor va fi realizat fără să se piardă data de expirare. În plus, dacă transferul se face de la un registrator mai scump, precum RoTLD/ICI, avantajele vor fi şi de natură financiară.