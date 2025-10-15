Acuzații grave lansate de Dominic Fritz. Liderul USR susține că AUR și PSD s-au aliat pentru distrugerea ariilor protejate din România. "Se pregătește cea mai mare trădare"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 13:29
172 citiri
Dominic Fritz, președintele interimar al USR FOTO Hepta

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, avertizează asupra unui proiect legislativ care, potrivit acestuia, ar putea deschide calea distrugerii ariilor naturale protejate din România.

Liderul USR acuză AUR – „alături de aliați din PSD” – că promovează o lege ce ar permite construcția de hidrocentrale în zone protejate, sub pretextul dezvoltării energetice. Fritz susține că inițiativa ar reprezenta „cea mai mare trădare împotriva pădurilor României” și cere Parlamentului să investească în soluții sustenabile pentru stocarea energiei regenerabile, nu în proiecte care pun în pericol biodiversitatea.

"Se pregătește cea mai mare trădare împotriva pădurilor României. AUR și unii aliați de serviciu din PSD vor să dea liber, printr-un proiect de lege, la distrugerea tuturor ariilor naturale protejate.

Tocmai AUR care s-a jurat că va proteja pădurile, a și fost votat pentru asta, este partidul care vrea să le taie, pentru a construi hidrocentrale. Hidrocentrale care abia mai produc energie pentru că debitele râurilor scad, lacurile de acumulare seacă.

Acea bogăție sălbatică, unică în Europa, cu care ne place să ne lăudăm, nu va mai exista dacă trece această lege. Trebuie să decidem care proiect este esențial pentru siguranța energetică a României și care nu. Trebuie să investim masiv în capacități de stocare a energiei regenerabile pe care deja o producem în România, ca să nu trebuiască să importăm în orele de vârf" aarată Fritz.

Liderul USR susține că așteptările românilor sunt altele de la cei pe care i-au trimis în Parlament.

"Patriotismul, pentru mine, e simplu: să nu-ți fie rușine cu deciziile luate, în numele României, peste 10 ani. Distrugerea comorilor naturale este o crimă împotriva viitorului copiilor noștri. Acum înțelegeți și miza moțiunii împotriva Dianei Buzoianu, de acum câteva zile. O susținem pe Diana în lupta ei pentru pădurile României și împotriva acestei aberații de legi!", a mai transmis Dominic Fritz.

