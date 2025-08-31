Dominic Fritz, după amânarea pachetului II: „Toți partenerii de coaliție sunt de acord să reducem numărul de bugetari. Întrebarea este cu cât la sută”

Președintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, duminică seară, că partenerii din coaliție au convenit că trebuie reduse posturile din administrația centrală și locală, însă nu s-a convenit exact asupra modului în care va trebui făcut acest lucru. De asemenea, nu s-a decis procentul total de reducere a posturilor, având în vedere că vor fi și 15-20% posturi ocupate, ceea ce ar putea fi problematic pentru unele primării. Liderul USR crede că, la finalul reformei, trebuie totuși să avem servicii publice de calitate.

Liderul USR, Dominic Fritz, a fost întrebat, duminică seară, la Digi 24, despre reforma administrației și procentul de posturi care vor fi reduse și a afirmat: ”Haideți să începem cu vestea bună, cu consensul. Toți partenerii de coaliție sunt de acord să reducem numărul de bugetari, atât în administrația locală cât și în administrația centrală. Întrebarea este cum o facem și cât vor fi aceste reduceri și aici, într-adevăr, există idei foarte diferite pentru că există și situații foarte diferite”.

Potrivit acestuia, există primării care sunt supradimensionate, dar și primării care sunt subdimensionate.

”Trebuie să avem grijă să avem la sfârșit servicii publice de calitate. Eu personal aș merge mai degrabă cu o variantă puternică, chiar dacă și la mine în Timișoara asta ar însemna o reducere de posturi. Chiar am început, am pus acum în transparență o reducere din 10% a posturilor efectiv ocupate și suntem gata să mergem și mai departe”, a mai declarat liderul USR, primar la Timișoara.

Acesta a precizat însă că ”pentru unele primării, reduceri de pe o zi pe alta foarte, foarte multe pot să creeze și probleme funcționale și de aceea este normal că trebuie discutat, trebuie analizat pentru că prea multe grabă s-ar putea să strice”.

”Dar, încă o dată, susținem, fără doar și poate, pe premierul României, Bolojan, în această luptă de reducere, de cură de slăbire, cumva, a administrației locale și centrale”, a mai declarat Fritz.

Întrebat dacă ar fi de acord cu o reducere de 45% a posturilor, Fritz a declarat: ”Da. Eu cred că mai degrabă în jur de 40 ar fi rezonabil. Oricum vorbim și de posturi vacante, adică nu doar efectiv de posturi ocupate, dar, încă o dată, dacă vorbim de o medie... de 15-20% de posturi efectiv ocupate, care vor fi desființate, această medie înseamnă că vor fi și primării care vor fi afectate mai mult și fix acolo trebuie să analizăm ce înseamnă asta pentru calitatea serviciilor publice”.

Reforma administrației ar fi trebuit să facă parte din al doilea pachet de măsuri pentru care Guvernul își va asuma răspunderea luni, dar nu s-a ajuns la un consens în coaliție pe această temă, astfel că proiectul a fost amânat.

