Cum s-a apărat la CNCD afaceristul care l-a numit pe Dominic Fritz „lepră de pui nazist”: „Pe mama a făcut-o pui nazist. Pe mine, doar lepră”

Omul de afaceri timișorean Dan Dinu, reclamat la CNCD după ce l-a numit pe primarul Timișoarei Dominic Fritz „lepră de pui nazist” s-ar fi apărat la CNCD prin faptul că a numit-o „pui nazist” pe mama edilului, pe Fritz numindu-l doar „lepră”.

„Apărarea lui Dan Dinu - cel care m-a numit recent ”lepră de pui nazist” - a fost că el de fapt doar pe mama mea a făcut-o “pui nazist”. Pe mine, doar “lepră”. Da, chiar asta a scris avocata lui în întâmpinarea pentru CNCD.

Să fie clar: nu am fost atacat pentru faptele mele administrative ca primar. Am fost atacat pe baza etniei mele. Asta înseamnă că nu eu am fost ținta atacului. Ținta sunt valorile noastre comune - timișorene, europene”, a scris Dominic Fritz, pe Facebook.

Edilul susține că „scopul naționaliștilor grobieni este să ne facă să ne simțim excluși din propriul oraș, propria țară”.

„Așa cum toți bullies operează. Așa cum fascismul începe mereu. Mă aștept ca CNCD să tragă o linie roșie ca stat și să sancționeze aspru acest tip de discurs. Nu cedăm niciun milimetru. Apărăm România europeană, apărăm Timișoara și valorile sale”, a mai scris, Dominic Fritz, pe Facebook.

Omul de afaceri Dan Dinu a scris, într-o postare de pe pagina sa de Facebook: „Dominic Fritz nu-ți mai fa poze cu Malkovich, ca n-ai niciun merit. Uită-te la postarea asta și bagă la cap, lepră de pui nazist!”.

„Eu susţin în continuare ceea ce am publicat! Să ne spună domnul primar, Dominic Fritz, dacă bunicul lui a fost ofiţer SS Luftwaffe sau şi de data aceasta încearcă să ne ducă cu zăhărelul... Ne-a mai dus cu zăhărelul şi cu domiciliul dar şi cu studiile superioare! Deci Dominic Fritz, bunicul a fost ofițer Luftwaffe SS?? ”, a scris Dan Dinu pe Facebook.