Măsurile anunțate de Dominic Fritz după ce un copil de 10 ani a murit lovit de mașină în Timisoara: "Sunt furios. Nu mai avem voie să acceptăm această barbarie"

Polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină sâmbătă seara, 28 ianuarie, la un accident rutier petrecut pe strada Polonă din municipiul Timișoara.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat, în vârstă de 34 de ani, a condus un autoturism pe strada Polonă din municipiul Timișoara, dinspre localitatea Utvin spre strada Ovidiu Cotruș, iar la un moment dat a surprins și accidentat un pieton, care se afla angajat în traversarea drumului public prin loc nepermis.

”În urma impactului, din nefericire, pietonul (un băiat în vârstă de 10 ani) a decedat. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, a transmis IPJ Timiș.

Primarul Dominic Fritz a reacționat într-o postare pe Facebook, în urma accidentului mortal, anunțând o serie de măsuri pe care le va lua în perioada următoare,

"M.T. a avut doar 10 ani. A fost smuls din plină viață de o mașină, ieri, la Timișoara, în fața casei sale.

Sunt profund îndurerat. Îmi exprim sincere condoleanțe familiei și prietenilor.

Sunt și furios.

Încă nu știm circumstanțele exacte care au dus la acest accident mortal, dar este al doilea pieton mort în Timișoara, într-o singură săptămână. Într-o lume plină de plase de siguranță în toate domeniile vieții, doar în trafic pare să acceptăm ca o greșeală sau o clipă de neatenție să fie pedepsită cu moartea. Nu există o țară în Europa în care mor mai mulți pietoni în trafic ca în România, raportat la populație."

"Nu mai avem voie să acceptăm această barbarie"

"Nu mai putem, nu mai avem voie să acceptăm această barbarie.

În ultimii doi ani, am făcut mai mulți pași pentru o siguranță sporită în traficul timișorean: am redus viteză pe arterele principale intravilane unde se mergea legal cu 60 km/h, am supraînălțat mai multe treceri de pietoni, am refăcut marcajele la treceri de pietoni, am instalat zeci de calmatoare, am fuzionat centrul de trafic management cu dispeceratul Poliției Locale.

Nu este destul."

"Măsuri rapide și ferme de protecție și siguranță pentru pietoni, bicicliști și șoferi"

"Prea multe idei bune s-au împotmolit în birocrație, unele nu au primit avizul poliției. Avem nevoie de un nou consens între toate instituțiile implicate pentru măsuri rapide și ferme de protecție și siguranță pentru pietoni, bicicliști și șoferi.

În următoarele săptămâni, voi iniția următoarele:

1. Analiza celor mai periculoase 20 de locuri din traficul timișorean și propuneri concrete de rezolvare. Voi face public lista înainte s-o înaintez comisiei de circulație pentru avizare.

2. Un plan de acțiune elaborat împreună cu Poliția Locală și Poliția Rutieră (care nu este în subordinea Primăriei) pentru măsuri de prevenție și sancționare.

3. Creșterea bugetului pus la dispoziție companiei noastre de drumuri municipale SDM pentru intervenții punctuale care cresc siguranța în trafic.

4. Re-verificarea tuturor sesizărilor depuse de cetățeni la Primărie referitor la siguranță în trafic.

5. O campanie de informare publică și conștientizare pentru siguranță în trafic.

6. Organizarea unei conferințe de mobilitate urbană sigură cu experți internaționali în Timișoara, anul acesta.

7. Fac apel la toți parlamentarii din Timiș să mă susțină în deblocarea proiectului de lege care vrea să facă posibilă, în sfârșit, instalarea unor radare fixe! Este absolut nedemn pentru o țară civilizată ca această inițiativă să fie blocată în Parlament de frică să nu ne înjure șoferii!

Într-o lume în care ne divizează atâtea lucruri, haideți să ne adunăm în jurul ambiției să nu mai moară oameni în traficul din oraș, chiar dacă asta uneori înseamnă o reducere a comodității șoferilor.

Moartea lui M.T. este lipsită de sens și nimic nu îl poate aduce înapoi. Este responsabilitatea noastră să nu rămână și fără consecințe", a scris primarul pe Facebook.

