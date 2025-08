Președintele USR, Dominic Fritz, a făcut precizări, vineri seară, privind motivele vizitei sale în Germania alături de președintele Nicușor Dan. ”Este pasiunea vieții mele să promovez România așa cum am cunoscut-o eu, la Timișoara și nu numai: deschisă, optimistă, conectată, inovatoare, europeană. Mă bucur că președintele Dan înțelege cât de important e rolul orașelor în politica externă”, a arătat el.

”Între întâlniri cu președinți și cancelar azi la Berlin, am urmărit și eu dezbaterea ușor bizară ce, zău, caută Fritz în delegația președintelui. Poate dacă politica externă a României n-ar fi fost tratată ca o cenușăreasă în ultimii 10 ani, n-am discuta acum despre prezența primarului unui oraș cu moștenire (și) germană și o industrie germană marcantă în prima vizită a președintelui în… Germania. Șoc și groază, chiar vorbesc și limba”, a arătat Dominic Fritz, vineri seară, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că de cinci ani, de când este primarul Timișoarei, încearcă să plaseze ”orașul pe harta diplomatică a Europei și a lumii”.

”Când am fost Capitala Europeană a Culturii în 2023, am călătorit la Paris, Lisabona, Berlin, Viena, Bruxelles și alte orașe să povestesc despre cât de grozavă este România. Am reușit atunci să-l conving pe Președintele Germaniei, pe care l-am revăzut azi, să viziteze Timișoara în 2023 (lucru ce n-am reușit cu cel care atunci a fost președintele României, care n-a pus picior în oraș de când am fost ales primar în 2020). În toamnă, Timișoara va găzdui două evenimente europene majore: Summitul orașelor europene pentru extinderea UE, în septembrie, și Conferința anuală a Camerei de Comerț Româno-Germane, în octombrie. Amândouă au fost promovate azi în cadrul discuțiilor”, a transmis el.

Liderul USR a adăugat că este ”pasiunea vieții” sale să promoveze România așa cum a cunoscut-o.

”S-o zicem pe șleau: România nu are cea mai bună imagine în lume. Parțial sunt de vină stereotipurile tenace ale occidentalilor, care nu trec peste Ceaușescu, Dracula și câini vagabonzi, parțial suntem de vină noi pentru că nu am știut să ne promovăm. Este pasiunea vieții mele să promovez România așa cum am cunoscut-o eu, la Timișoara și nu numai: deschisă, optimistă, conectată, inovatoare, europeană. Mă bucur că președintele Dan înțelege cât de important e rolul orașelor în politica externă. Sunt entuziasmat că s-a înconjurat azi cu o delegație de top, cu miniștri de resort care știu despre ce vorbesc și care au inspirat încredere azi, la politicieni și la oameni de afaceri deopotrivă. Rar am fost mai mândru de România ca azi. Și da, sunt nespus de recunoscător acestei țări că mi-a dat șansa s-o reprezint și eu, primar german de oraș multicultural, român în așteptare”, a conchis el.

