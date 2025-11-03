Fritz sare în apărarea lui Bolojan: „Haideţi să fim adulţi!”. Pe cine pune la punct șeful USR

Autor: Dan Stan
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 22:11
220 citiri
Fritz sare în apărarea lui Bolojan: „Haideţi să fim adulţi!”. Pe cine pune la punct șeful USR
Dominic Fritz, președintele USR FOTO / Hepta

Preşedintele USR e revoltat. Dominic Fritz consideră că retorica prezentată în spaţiul public împotriva premierului Ilie Bolojan demonstrează că unii dintre politicieni „nu au înţeles gravitatea situaţiei”.

Fritz spune că „social-democraţii” se înşală dacă îşi imaginează că problemele de fond cu care se confruntă România ar dispărea odată cu plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului.

„Dacă PSD crede că deficitul şi problemele pe care le avem cu bugetul o să dispară doar pentru că nu mai este Bolojan, se înşală. Adică, haideţi să fim adulţi! Ceea ce cere domnul Bolojan, adică să ne încadrăm cu cheltuielile într-un deficit care oricum este mult prea mare, dar măcar este agreat, negociat cu Comisia Europeană, cu pieţele financiare, asta nu este o cerere absurdă, asta nu este o cerere personalizată şi tocmai de aceea cred că această retorică anti-Bolojan doar arată că unii nu au înţeles gravitatea situaţiei şi unii nu au înţeles că, într-adevăr, avem nevoie să facem schimbări structurale în felul în care cheltuim bani românilor pentru diverse lucruri şi aici reforma administraţiei centrale este fără alternativă”, a afirmat Dominic Fritz, luni seară, la B1 TV.

El a criticat PSD inclusiv pentru faptul că, făcând parte din coaliţia de guvernare, l-a chemat pe premier în Parlament, demersul fiind făcut alături de opoziţie.

„Eu, să fiu sincer, dacă aş fi fost premier într-o coaliţie cu un partener care printr-un vot cu un partid extremist de opoziţie mă cheamă în Parlament, nu ştiu dacă m-aş fi dus, pentru că felul în care PSD abordează această clarificare... Și, încă o dată, instrumentul de a chema un ministru sau un premier în Parlament este legitim, dar să o faci în cârdăşie cu extremiştii, să o faci ca partener de coaliţie împreună cu opoziţia, asta miroase, un pic, şi este un miros care nu ne stă bine”, a arătat Dominic Fritz.

Liderul USR consideră că PSD trebuie să clarifice, în primul rând în faţa propriului electorat, dacă vrea să fie la guvernare sau în opoziţie, susţinând că „pentru PSD un moment al onestităţii, un moment al adevărului ar fi de bun augur”.

„PSD merge mână în mână cu partenerii de coaliţie şi tot face cu ochiul la opoziţie. Nu este o abordare, mie mi se pare, foarte sinceră, arată mai degrabă o incapacitate de a se hotărî, de a fi onest cu propriii votanţi. Dacă PSD crede că locul lui este în opoziţie, să spună asta la votanţii lor. Dacă PSD crede că locul lor este la guvernare, să spună asta la votanţii lor, dar ei, cumva, vor să păstreze această ambiguitate, vor să fie cu un picior în barca opoziţiei, cu un picior în barca guvernării”, a susţinut Dominic Fritz.

