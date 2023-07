Primarul Timișoarei dă în judecată un om de afaceri care l-a numit ”lepră de pui nazist”. De la ce a pornit scandalul

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a anunţat vineri, 21 iulie, pe pagina sa de Facebook, că nu va permite ca un discurs precum cel al omului de afaceri Dan Dinu, care s-a referit la el afirmând că este ”lepră de pui nazist”, să devină normalitate la Timişoara.

Fritz a precizat că se va adresa Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi va acţiona în instanţă autorul, precum şi pe cei care au distribuit postarea acestuia.

””Lepra de pui nazist”. Sunt cuvintele cu care, într-o postare recentă, se adresează Dan Dinu, om de afaceri din Timişoara, primarului Timişoarei. ”Lepra de pui nazist”. Sunt cuvintele la care au dat like, printre alţii, parlamentarul Titi Stoica (AUR), parlamentarul PNL Cosmin Şandru (trimis în judecată de DNA), fostul secretar de stat din Ministerul Culturii Ion Ardeal Ieremia (PSD), consilierul local PNL Lorenzo Barabas, consilierul judeţean PNL Liviu Cocean, avocatul Claudiu Butuza sau ziarista şi fosta preşedintă a clubului Rotary Timişoara Lia Lucia Epure. Comentariile sub postarea despre «lepra de pui nazist» au apărut repede: «Bravo domnul Dan Dinu…cacatul asta nazist trebuie expulzat», «Degeaba ii spui, asta a fost crescut în lagăr…», ”Nevertebrata asta nu are (cap), doar un lindic prelungire la corp””, a scris Dominic Fritz, pe pagina sa de Facebook.

Edilul din Timişoara a precizat că în România unul din doi elevi este victima bullying-ului doar pentru că cei din jur tac atunci când ar trebui să ia atitudine.

”În România, 1 din 2 elevi este victima actelor de ameninţare, de umilire sau de violenţă fizică. România se situează pe locul 3 la bullying în clasamentul celor 42 de ţări în care a fost investigat fenomenul, potrivit unui raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). Eu nu mă las intimidat nici de Dan Dinu, nici de alţi bullies care aprobă un astfel de discurs rasist, vulgar, violent, anti-european şi anti-timişorean. Dar ca fiecare dintre noi, am o responsabilitate pentru toţi copiii şi adulţii timişoreni care devin victimele bullying-ului doar pentru că cei din jur se uită în altă parte”, a adăugat Dominic Fritz.

Fritz, care a postat şi o fotografie din copilăria sa, a anunţat că se va adresa CNCD, precum şi instanţei de judecată.

”Nu voi permite ca un astfel de discurs să devină normalitate la Timişoara, indiferent cine este ţinta lui. De aceea voi reclama postarea la Consiliul Naţional de Combaterea Discriminării şi voi acţiona în instanţă autorul şi pe toţi cei care au distribuit-o. PS.: În poză, Dominic pui de părinţii lui iubiţi”, a adăugat Dominic Fritz.

Omul de afaceri din Timişoara Dan Dinu a postat, pe pagina sa de Facebook, imagini cu terase din Franţa, alături de care a postat textul: ”Dominic Fritz nu ti mai fa poze cu Malkovich, ca n ai niciun merit. Uita te la postarea asta si baga la cap, lepra de pui nazist!”.

Scandalul dintre Dan Dinu şi Dominic Fritz a izbucnit în octombie 2021, când edilul a decis închiderea pentru 15 zile a berăriei deţinută de Dinu. Motivul invocat a fost acela că, aflată într-un spaţiu deţinut de Primăria Timişoara, aceasta tulbură liniştea publică. Omul de afaceri l-a acţionat în judecată pe Fritz cerând daune de 20.000 de lei pentru fiecare zi în care berăria nu a funcţionat.

