Dominic Fritz, „la închisoare” în Turcia. Ce face primarul Timișoarei într-un penitenciar din Istanbul

Primarii orașelor Barcelona, Atena, Budapesta, Sofia, Utrecht, Zagreb și Timișoara sunt prezenți miercuri, 27 august, la Istanbul într-o acțiune menită să semnaleze opiniei publice internaționale natura „politică” a arestării lui Ekrem İmamoğlu și „represiunea tot mai brutală” împotriva administrațiilor locale din Turcia.

În cadrul acțiunii, Dominic Fritz și ceilalți primari europeni îl vor vizita la închisoare pe İmamoğlu și se vor întâlni cu autorități locale și cu reprezentanți ai opoziției și ai societății civile.

„Timișoara cunoaște prețul libertății, dar și cât de importantă este solidaritatea internațională. Astăzi, e rândul nostru să fim sprijin pentru o democrație sub presiune. Am acceptat invitația de a merge la Istanbul pentru că Timișoara și România nu acceptă abuzul și represiunea. Solidaritatea dintre comunități trece dincolo de granițe ori de câte ori trebuie apărate valorile europene”, a declarat Dominic Fritz.

Deplasarea este organizată de rețeaua Eurocities, cea mai mare rețea de orașe europene care adună 200 de orașe mari printre membrii noștri, reprezentând peste 150 de milioane de oameni din 38 de țări, din interiorul și din afara Uniunii Europene.

Imamoğlu, după gratii de cinci luni

În martie, primarul Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, principalul rival politic al președintelui Tayyip Erdogan, a fost încarcerat în așteptarea procesului pentru presupuse acuzații de corupție, pe care le neagă. Acest lucru a declanșat cele mai ample proteste de stradă din ultimul deceniu și o vânzare bruscă a activelor turcești.

Mii de oameni au ieșit pe străzile din Istanbul după arestarea din martie a lui Imamoğlu, proteste ce au fost reprimate violent de către forțele de ordine.

La mijlocul lunii iulie, el a fost condamnat la douăzeci de luni de închisoare pentru insultă și intimidare la adresa unui procuror.

Este pentru a doua oară când Imamoğlu este condamnat pentru insultarea unor oficiali publici. În 2022, el a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare pentru că a criticat oficialii comisiei electorale în urma deciziei de a anula alegerile municipale din Istanbul din 2019, alegeri în care îl învinsese pe candidatul partidului aflat la guvernare, AKP. Imamoğlu a făcut apel împotriva acelei sentințe, dar aceasta nu a fost încă rejudecată.

