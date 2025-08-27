Dominic Fritz, „la închisoare” în Turcia. Ce face primarul Timișoarei într-un penitenciar din Istanbul

Autor: Maria Mora
Miercuri, 27 August 2025, ora 12:28
49 citiri
Dominic Fritz, „la închisoare” în Turcia. Ce face primarul Timișoarei într-un penitenciar din Istanbul
Dominic Fritz, președintele USR FOTO / Hepta

Primarii orașelor Barcelona, Atena, Budapesta, Sofia, Utrecht, Zagreb și Timișoara sunt prezenți miercuri, 27 august, la Istanbul într-o acțiune menită să semnaleze opiniei publice internaționale natura „politică” a arestării lui Ekrem İmamoğlu și „represiunea tot mai brutală” împotriva administrațiilor locale din Turcia.

În cadrul acțiunii, Dominic Fritz și ceilalți primari europeni îl vor vizita la închisoare pe İmamoğlu și se vor întâlni cu autorități locale și cu reprezentanți ai opoziției și ai societății civile.

„Timișoara cunoaște prețul libertății, dar și cât de importantă este solidaritatea internațională. Astăzi, e rândul nostru să fim sprijin pentru o democrație sub presiune. Am acceptat invitația de a merge la Istanbul pentru că Timișoara și România nu acceptă abuzul și represiunea. Solidaritatea dintre comunități trece dincolo de granițe ori de câte ori trebuie apărate valorile europene”, a declarat Dominic Fritz.

Deplasarea este organizată de rețeaua Eurocities, cea mai mare rețea de orașe europene care adună 200 de orașe mari printre membrii noștri, reprezentând peste 150 de milioane de oameni din 38 de țări, din interiorul și din afara Uniunii Europene.

Imamoğlu, după gratii de cinci luni

În martie, primarul Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, principalul rival politic al președintelui Tayyip Erdogan, a fost încarcerat în așteptarea procesului pentru presupuse acuzații de corupție, pe care le neagă. Acest lucru a declanșat cele mai ample proteste de stradă din ultimul deceniu și o vânzare bruscă a activelor turcești.

Mii de oameni au ieșit pe străzile din Istanbul după arestarea din martie a lui Imamoğlu, proteste ce au fost reprimate violent de către forțele de ordine.

La mijlocul lunii iulie, el a fost condamnat la douăzeci de luni de închisoare pentru insultă și intimidare la adresa unui procuror.

Este pentru a doua oară când Imamoğlu este condamnat pentru insultarea unor oficiali publici. În 2022, el a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare pentru că a criticat oficialii comisiei electorale în urma deciziei de a anula alegerile municipale din Istanbul din 2019, alegeri în care îl învinsese pe candidatul partidului aflat la guvernare, AKP. Imamoğlu a făcut apel împotriva acelei sentințe, dar aceasta nu a fost încă rejudecată.

Politolog: ”Alegerile de la Primăria Bucureștiului sunt un test” pentru relația dintre PNL și USR
Politolog: ”Alegerile de la Primăria Bucureștiului sunt un test” pentru relația dintre PNL și USR
Într-un peisaj politic foarte fragmentat, PNL și USR „au nevoie ca de aer de o cooperare politică responsabilă”, susține politologul Cristian Preda luni, 25 august. El spune că partidele...
De ce și-au schimbat suveraniștii ținta spre lucrătorii străini? Explicațiile experților: „AUR face opoziție de foarte slabă calitate”
De ce și-au schimbat suveraniștii ținta spre lucrătorii străini? Explicațiile experților: „AUR face opoziție de foarte slabă calitate”
În condițiile în care tot mai mulți cetățeni din Asia vin în România pentru a căuta locuri de muncă, crește și la noi retorica anti-migranți, factor-cheie în ascensiunea partidelor...
#dominic fritz, #vizita Turcia, #opozitie Turcia, #Ekrem Imamoglu , #stiri Dominic Fritz
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Sezon slab pe litoralul romanesc. Decizia drastica luata de hotelieri, de la 1 septembrie, dupa incasarile mult sub asteptari
DigiSport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte in fata tuturor, atunci cand a aflat ca Taylor Swift se marita
ObservatorNews.ro
Emil Constantinescu, revoltat de inchiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajati intr-un sediu luxos

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dominic Fritz, „la închisoare” în Turcia. Ce face primarul Timișoarei într-un penitenciar din Istanbul
  2. De ce și-au schimbat suveraniștii ținta spre lucrătorii străini? Explicațiile experților: „AUR face opoziție de foarte slabă calitate”
  3. Nicușor Dan, criticat aspru pentru că virează spre AUR: "Devine gradual Călin Georgescu. Senzație de pantaloni roșii la Cotroceni"
  4. Nicușor Dan și schimbarea de paradigmă în politica externă
  5. Daniel David, contestat puternic: „Dacă nu vreți la McDonald’s, vă puteți angaja chelner într-un bar sau puteți spăla vase”
  6. Laude din AUR pentru Nicușor Dan. Posibilele propuneri pentru șefii Serviciilor, pe placul suveraniștilor: "Ortodocși practicanți, studii complete"
  7. Apare un nou partid în România. ”ARM va aduce în prim-plan o clasă politică nouă, educată, animată de patriotism lucid”
  8. Cine este Gabriel Zbârcea, posibila nominalizare a lui Nicușor Dan la șefia SRI: ”Sunt un naționalist și un suveranist”
  9. Un fost analist CIA aruncă o nouă lumină asupra poveștii Revoluției din 1989. „Ion Iliescu nu trebuie judecat retroactiv, în lumina faptelor ulterioare”
  10. Adriean Videanu va primi ajutor de la stat pentru una dintre afaceri. Ce plănuiește fostul primar al Capitalei