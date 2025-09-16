Dominic Fritz a vorbit deschis despre soția sa: „Asta nu e pe placul tuturor naționaliștilor. Mă doare fix în paișpe!”

Autor: Dan Stan
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 17:45
833 citiri
Dominic Fritz a vorbit deschis despre soția sa: „Asta nu e pe placul tuturor naționaliștilor. Mă doare fix în paișpe!”
Dominic Fritz, președintele USR FOTO / Hepta

Dominic Fritz, lider al USR, frecvent criticat de jurnaliștii de la Realitatea PLUS, a venit cu replica.

„Pot să-mi pun ceasul după cum ăștia se iau periodic de familia mea. Acum, problema pe Realitatea Plus e că în august mi-am vizitat socrii în China.

N-am mai fost de 2 ani la ei. Singurul lor copil (soția mea) și singura lor nepoată (fiica mea) locuiesc la 7.000 km distanță. Născută în pandemie, a durat aproape 2 ani până când fetița mea și-a îmbrățișat bunicii pentru prima oară”, a declarat Fritz, pe Facebook.

În opinia lui Fritz, jurnaliștii de la Realitatea sunt prea intruzivi.

„Nu zic că ne este ușor să echilibrăm viața de familie cu jobul meu de primar și președinte de partid. Dar sunt mândru că atunci când vin acasă sau atunci când mergem în vizită la familiile noastre (chiar dacă e mult prea rar), atunci sunt tată, soț, fiu și ginere. Nu 'domnul primar' sau 'domnul președinte'. Așa că mă doare fix în paișpe de ce crede Realitatea Plus că am făcut cu familia mea în vacanță”, a comentat Fritz.

Cum a cunoscut liderul USR Fritz actuala soție

De asemenea, liderul USR are și un mesaj acid pentru unii „naționaliști”.

„Pe soția mea am cunoscut-o la facultate în Paris, unde am fost colegi de bancă, într-un curs de drept public internațional, în 2007. Înțeleg că primarul german cu soția chinezoaică și copil născut la Timișoara nu este neapărat pe placul tuturor naționaliștilor. Dar nu mă voi scuza niciodată pentru familia mea, pentru valorile noastre sau pentru faptul că trăim o viață care uneori nu se potrivește cu prejudecățile unora”, a comentat edilul local.

Acum, Fritz se bucură că poate „tura motoarele” și că poate face „în ciudă haterilor”.

„Acestea fiind spuse, o iau ca pe un compliment că momentan nu au cu ce să-mi atace activitatea politică și administrativă. Am și revenit din vacanța de mult și turez motoarele de le fac în ciudă haterilor”, a mai precizat politicianul.

Din anul 2021, Dominic Fritz este căsătorit cu Yiran Lin, fost diplomat al ONU, de origine chineză. Împreună au o fiică, Maya Luming.

Dominic Fritz vrea ca plafonarea adaosului comercial să fie extrem de limitată: ”O măsură socială care se aplică la toți nu mai este o măsură socială”
Dominic Fritz vrea ca plafonarea adaosului comercial să fie extrem de limitată: ”O măsură socială care se aplică la toți nu mai este o măsură socială”
Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază are sens doar ca o măsură ”extrem de limitată”, susține președintele USR, Dominic Fritz. El a propus moduri alternative pentru...
Victor Ponta a ieșit la atac: „USR e o sectă!”. Unde ar fi greșit Bolojan, potrivit fostului premier
Victor Ponta a ieșit la atac: „USR e o sectă!”. Unde ar fi greșit Bolojan, potrivit fostului premier
Victor Ponta a ieșit la atac. Fostul premier critică măsurile asumate de premierul Ilie Bolojan și ridiculizează USR-ul, partid aflat la guvernare. În opinia fostului candidat la...
#dominic fritz, #scandal, #USR, #realitatea plus , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Parintii unui tanar de 18 ani l-au denuntat pentru ca ar fi vrut sa lupte de partea Ucrainei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gata! Fabrizio Romano a facut anuntul despre Cristi Chivu la Inter

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dominic Fritz a vorbit deschis despre soția sa: „Asta nu e pe placul tuturor naționaliștilor. Mă doare fix în paișpe!”
  2. Poliția a deschis un dosar penal pe tema amenințărilor primite de George Simion. Plângerea depusă de liderul AUR
  3. Victor Ponta a ieșit la atac: „USR e o sectă!”. Unde ar fi greșit Bolojan, potrivit fostului premier
  4. Președintele ANAF spune că lui Klaus Iohannis i s-a comunicat suma datorată după pierderea procesului, iar imobilul trebuie predat
  5. Nicușor Dan spune că țara noastră a fost principala țintă a atacurilor hibride rusești în timpul alegerilor prezidențiale din 2024. „Au sprijinit direct un candidat pro-Kremlin”
  6. Dominic Fritz vrea ca plafonarea adaosului comercial să fie extrem de limitată: ”O măsură socială care se aplică la toți nu mai este o măsură socială”
  7. Călin Georgescu „riscă 10 ani de pușcărie”, spune un fost consilier pentru doi dintre președinții României. Pentru ce va fi judecat politicianul extremist
  8. Ce notă și-a dat Nicușor Dan după 100 de zile ca președinte. ”La olimpiade, când mă duceam, cam primele 45 de minute nu scriam nimic pe foaia de concurs"
  9. Ce spune Nicușor Dan despre anularea alegerilor din România. "Am avut numeroase rapoarte din diferite țări"
  10. Nicuşor Dan, despre relația cu premierul Ilie Bolojan: "Nu am voie să mă enervez. Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniaţi"