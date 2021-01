Primarul Dominic Fritz anunta ca doar doua centre de vaccinare vor fi operationale, de luni, in Timisoara. Motivul acestei decizii

El a scris, intr-o postare pe Facebook , ca odata cu cresterea numarului vaccinurilor alocate, va creste si numarul centrelor de vaccinare,"Este o stire importanta care trece, spre surprinderea mea, aproape neobservata in Romania. Compania Pfizer a anuntat ieri (vineri, n.r.) ca trebuie sa-si extinda liniile de productie a vaccinului in fabrica ei din Belgia, pentru a creste puternic capacitatea pana in martie. Problema este ca aceasta duce la o reducere a dozelor de vaccin produse in urmatoarele saptamani si. Motivul pentru care in Timisoara vom avea operationale doar doua centre de vaccinare, incepand de luni (1 la Iulius Mall, 1 la Spitalul CFR) este ca va exista doar un numar foarte limitat de doze disponibile saptamana viitoare. Abia cu mai multe doze va avea sens sa creasca si numarul centrelor", a explicat primarul Timisoarei.El a dat asigurari ca echipa primariei, dar si companiile private care au sarit in ajutor, continua zi si noapte efortul de amenajare a tuturor centrelor pentru momentul in care vor putea functiona la maxima capacitate."Eu am mare incredere ca la nivel european si national se fac toate demersurile posibile pentru a asigura 'portia' romana de doze disponibile. Noi, la nivel local, facem tot ce tine de noi pentru a face din aceasta campanie istorica de vaccinare un succes. Fiecare saptamana castigata inseamna vieti salvate si o economie care poate reporni mai repede", a mai mentionat. Dominic Fritz.Pe de alta parte, prefectul Liliana Onet si reprezentantul Primariei Municipiului Timisoara, Ciprian Trocan, au verificat, sambata, centrul de vaccinare situat la Iulius Mall, care va functiona incepand de luni, in cadrul etapei a doua a campaniei de vaccinare.Pentru aceasta etapa de vaccinare se vor deschide, luni, noua centre de vaccinare in judetul Timis: Centrul Iulius Mall (cu doua fluxuri), Spitalul Clinic CF Timisoara, Spitalele Orasenesti Deta, Faget, Sannicolau Mare, Lugoj si centrele din Dumbravita si Ghiroda.Incepand de vineri, in cadrul etapei a doua de vaccinare, in judetul Timis s-au programat 6.841 de persoane, pentru intervalul 18-21 ianuarie.