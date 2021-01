A doua etapa a vaccinarii anti-COVID incepe luni, in Timisoara; inca se lucreaza la amenajarea centrelor

"Primaria Timisoara a pus la dispozitie, si cu ajutorul unor companii private, 17 spatii destinate vaccinarii, care reprezinta 11 centre de vaccinare, intrucat mai multe spatii se afla in aceeasi locatie. Deocamdata, Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei ne-a solicitat alocarea a doua centre pentru vaccinare. Continuam amenajarea celorlalte si le punem la dispozitie etapizat, pe masura ce ni se cer. Acele prime doua centre vor functiona la Iulius Town si la Spitalul CFR . La Iulius Town, vaccinarea va fi realizata de echipe mixte de cadre medicale de la Spitalele Municipal si Louis Turcanu, din subordinea Primariei, carora le multumesc. Vaccinarea va incepe luni. Inscrierea se face pe platforma nationala https://vaccinare-covid.gov.ro/ incepand de vineri, 15 ianuarie, ora 15,00", sustine Dominic Fritz.In judet, centre de vaccinare in cea de-a doua etapa a campaniei vor fi amenajate in Lugoj (doua spatii) si cate un centru in localitatile Buzias, Ciacova, Deta, Dumbravita, Faget, Gataia, Ghiroda, Giroc, Jimbolia, Recas, Mosnita Noua, Sacalaz si Sannicolau Mare. Centrele de vaccinare trebuie sa aiba zone de triaj, receptie si asteptare, cabinete de vaccinare si zona in care vor fi supravegheati cei care au fost imunizati.Primarii acestor localitati spun ca incearca sa se descurce in functie de posibilitati.Edilul din Jimbolia, Darius Postelnicu, afirma ca centrul a fost amenajat intr-un internat care nu este folosit in aceasta perioada. "Se fac ultimele retusuri, se verifica mobilierul, se instaleaza calculatorul si in rest asteptam noi ordine. N-au fost costuri foarte mari, deoarece l-am facut intr-un internat scolar care nu este dezafectat. A trebuit sa ducem cateva birouri, calculatorul si paravane despartitoare pentru punctele de vaccinare", spune Darius Postelnicu.Primarul din Faget, Marcel Avram, sustine ca centrul exista in cadrul spitalului si ca "a fost folosit in etapa I a campaniei de vaccinare, pentru personalul medical".