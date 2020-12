Numele noului city manager al Timisoarei, dezvaluit pana la Craciun. Alte posturi-cheie scoase la concurs de Dominic Fritz

Fritz a declarat ca, din cei peste 300 de candidati care si-au depus CV-urile, au fost selectati 20, care vor fi intervievati telefonic. Din cei 20 vor fi selectati cinci, care vor fi audiati intr-o comisie condusa de Dominic Frtiz."Suntem in faza de selectie, am primit 309 CV-uri. Acum suntem in faza in care 20 de oameni sunt intervievati telefonic. Din acest grup, 3, maximum 5 oameni o sa vina la primarie, o sa se intalneasca cu mine si o comisie de selectie si sper ca inainte de Craciun vom putea sa anuntam cine va fi city managerul Timisoarei", a anuntat, marti, primarul Timisoarei, potrivit stiridetimisoara.ro Sursa citata mai arata ca printre cei interesati de post nu se afla, asa cum s-a speculat intens, arhitectul Rudolf Graf, consilier personal al lui Dominic Fritz. "Nu si-a depus CV pentru city manager, deci urmatorul city manager cu siguranta nu va fi el. E un consilier foarte bun acolo unde este. Ma bucur ca trei saptamani dupa ce si-a inceput jobul nu vrea deja sa faca un alt job. Asta ar fi un pic ciudat. Daca cineva are fantezii de genul, atunci nu stie ca eu lucrez cu oameni seriosi si nu ne jucam aici", a mai spus Fritz.Primarul Timisoarei a mai aratat ca dupa Anul Nou vor fi lansate concursurile pentru doua posturi-cheie in Primaria Timisoara: secretar general si arhitect-sef."O sa anunt ANFP ca vrem sa facem concurs la inceputul anului viitor pentru arhitect-sef si secretar general al primariei. Amandoua posturile sunt ocupate doar in interimat, Ma bucur ca pas cu pas vom incepe sa ocupam toate posturile care acum sunt doar interimare prin concurs. Cei care sunt interesati de aceste pozitii sa fie pe faza, la inceputul anului se vor publica aceste anunturi. Deocamdata notificam ANFP", a mai declarat primarul Fritz potrivit stiridetimisoara.ro.