Ce salariu poate incasa viitorul city-manager al Timisoarei. Primarul Dominic Fritz a primit peste 300 de CV-uri: "E absolut minunat"

Cat poate castiga city managerul Timisoarei

In 17 noiembrie, primarul Timisoarei Dominic Fritz a anuntat ca este in cautarea unui city manager pentru Timisoara. Fritz i-a invitat sa intre in competitie pe toti cei interesati de post, aratand ca una dintre conditii este sa fi ocupat o pozitie de management in domeniul public sau privat de cel putin 10 ani.Potrivit lui Dominic Fritz, pana in 25 noiembrie, termenul de depunere a candidaturilor, au fost depuse peste 300 de CV-uri. Mai exact: 309. "E absolut minunat. Sunt oameni din Timisoara, sunt oameni de peste tot din tara. A aplicat si un roman care sta pe o insula din Caraibe care vrea sa se intoarca in tara. Sunt foarte optimist ca o sa gasim cel mai bun administrator public", a declarat Dominic Fritz, care a marturistit ca este incercat de sentimente mixte."Sunt foarte fericit ca exista aceasta incredere, dar recunosc ca in acelasi timp sunt furios. Cu cat mai multe CV-uri de genul acesta citesc devin furios pentru ca imi dau seama cat de mult a pierdut si pierde tara asta pentru ca nu suntem in stare sa avem o administratie publica care sa se bazeze pe un simplu principiu: de competitie", a aratat Fritz.Declaratia de avere a fostului city manager al Timisoarei, Robert Kristof, arata ca acesta a avut un salariu de aproximativ 2.000 de euro, ajungand la un venit de 9.960 de lei lunar. Legea ii permite, insa, city managerului sa ajunga, daca va incasa si sporul de 25% pentru implementarea unor proiecte cu fonduri europene, la cel mult 13.000 de lei net (22.000 de lei brut).Atat atributiile, cat si salariul vor fi decise de primar, dupa angajare. Spre exemplu, fostul city manager al Timisoarei sustine ca a semnat, in patru ani, plati de peste un miliard de euro."Functia de city manager implica o raspundere enorm de mare. Pe langa faptul ca m-am ocupat de rezolvarea operativa a diverselor probleme din oras sau coordonarea unor structuri din primarie, cred ca cea mai dificila parte este raspunderea financiara, intrucat in perioada cat am fost city manager am avut calitatea de ordonator principal de credite delegate. Asta inseamna ca am pus semnatura in locul primarului pe tot ceea ce inseamna referate de achizitie, angajamente de cheltuieli, deschideri de credite, ordonantari, bunuri de plata, etc. In total in cei patru ani cat am fost in functie, am pus ultima semnatura pe documente care totalizeaza peste un miliard de euro", a declarat fostul city manager al Timisoarei, Robert Kristof.Cerintele pentru postul de city managerPrimaria Timisoara a aratat care vor fi sarcinile noului city manager* Veti administra si gestiona, cu diligenta unui bun proprietar, patrimoniul institutiilor publice a Municipiului Timisoara;* Veti eficientiza constant cheltuielile de functionare ale Primariei Timisoara si ale institutiilor din subordine;* Veti asigura intretinerea si functionarea investitiilor publice facute de Primarie;* Veti reprezenta Primaria in raporturile cu contractantii;* Veti coordona activitatile de achizitii publice ale Primariei;* Veti raspunde de implementarea si respectarea serviciilor contractate pentru intretinerea spatiilor publice, pentru salubrizare stradala, dezinsectie si deratizare si pentru iluminatul public la nivelul Municipiului Timisoara.In privinta cerintelor, noul city manager trebuie sa aiba o experienta de cel putin 10 ani in management public sau privat si sa aiba cunostinte solide in domeniul bugetarii si a executiei de bugete. Printre conditii este, insa, si aceea de a avea "o doza de umor":* Studii superioare de economie, inginerie, administratie publica sau domenii similare;* Experienta in pozitii de conducere in managementul public si/sau privat de minim 10 ani;* Cunostinte solide de operare a sistemelor informatice;* Managementul echipelor complexe si multidisciplinare;* Cunostinte solide in domeniul bugetarii si executiei de bugete;* Foarte bune aptitudini de negociere;* Stapanirea la nivel avansat a limbii engleze;* Spirit de echipa, rezistenta la stres si o doza de umor;* Disponibilitate imediata, cel tarziu in ianuarie 2021.