Compania de termoficare din Timisoara, amendata cu 21 de milioane de euro de AFM. Primarul Dominic Fritz da vina si pe Alin Nica

Primaria nu are bani pentru plata datoriilor

Administratia locala a anuntat ca va contesta aceasta amenda. "Amenda primita de Colterm este sanctiunea pentru 20 de ani de iresponsabilitate, incompetenta si clientelism politic. Nu Primaria a fost amendata, ci Colterm, dar amenda priveste si modul in care Primaria a gestionat, in ultimii ani, situatia. A indatorat fiecare timisorean catre Colterm si a ascuns cetatenilor adevarul despre finantele companiei. Eu nu voi face acelasi lucru.De cand sunt primar am inceput sa achitam nu doar subventiile actuale, din care s-a platit gaz, ci si datoriile istorice catre Colterm si creditul pentru certificatele CO2 din 2019. Am dat peste 90 milioane de lei anul acesta catre Colterm, in primele luni, mai mult decat tot anul trecut. Doar in aprilie am virat o transa de 16 milioane de lei, plata pentru un HCL din 2019, cu care Colterm a putut cumpara certificatele pentru CET Centru, unitatea din centru fiind modernizata in conformitate cu cerintele UE, in acest moment", a transmis primarul Dominic Fritz , intr-un comunicat de presa.Edilul a spus ca nu a gasit bani in bugetul anului trecut pentru plata datoriilor. "Nu am gasit in bugetul anului trecut bani pentru plata datoriilor catre Colterm care sa permita companiei sa cumpere, inca din 2020, certificatele CO2 aferente. Problema a fost aruncata pana dupa alegeri de fostul primar, iar pretul certificatelor s-a dublat de atunci.Mai exista si 70 milioane facturi neplatite la EON, pentru care Primaria dlui Robu a garantat, la limita legii, iar pentru 50 milioane dintre ele Primaria ar putea fi executata silit in orice moment. In ultimele doua luni am discutat cu membrii guvernului, cu vicepremierul Dan Barna si cu premierul Florin Catu, o suplimentare pentru reechilibrarea bugetului local din care urma sa mai platim o transa din datoriile istorice. Astfel, Colterm ar fi putut cumpara certificatele CO2 pentru anul trecut si angaja investitii", a mai transmis Fritz.Dominic Fritz a dat vina pe presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, care recent anuntase ca Guvernul a alocat o suma de bani pentru achizitionarea de certificate pentru emisii de CO2, si a spus ca acest lucru a avut ca efect blocarea demersurilor."Tot acest efort a fost aruncat in aer de Alin Nica, printr-o postare pe Facebook in care se lauda ca a rezolvat problema banilor. Publicitatea facuta in jurul acestor discutii, purtate pana in acel moment, cu discretie si responsabilitate, a avut ca efect blocarea demersurilor, iar Hotararea de Guvern nu a fost adoptata pana acum.Am fost extrem de dezamagit ca, pentru presedintele Consiliului Judetean, a fost mai importanta popularitatea lui pe Facebook si in partid decat Timisoara. Cei 106 de milioane de lei primiti amenda se adauga celor 320 de milioane, pe care Colterm le datoreaza statului si furnizorilor. Nu e singura companie de termoficare care primeste amenda pentru certificatele CO2, s-a intamplat si la Oradea, dar asta nu ne incalzeste cu nimic. Timisoara are in continuare nevoie de sustinerea guvernului in fata acestor datorii istorice uriase care ameninta, in mod direct, dezvoltarea orasului", a mai transmis Fritz.Primarul municipiului Timisoara este convins ca exista un viitor pentru termoficarea centralizata a orasului."Spun cat se poate de clar: vremurile in care Colterm traia, neconditionat, pe banii primariei au trecut. In acelasi timp, cred cu fermitate ca exista un viitor pentru termoficarea centralizata a Timisoarei. In perioada urmatoare, incheiem acordul cu Banca Mondiala pentru reorganizarea Colterm. Cu sprijinul Bancii, vom repune pe picioare sistemul de termoficare al Timisoarei intr-o noua forma, care raspunde tranzitiei verde europene. Vom depune un proiect de modernizare a termoficarii si prin PNRR. La finalul acestor procese, Colterm ar trebui sa fie o companie viabila si economic si ecologic. In viitor, ar trebui sa vindem certificate CO2 pentru ca producem energie si caldura verde, nu sa le cumparam cu banii copiilor nostri", mai transmite Dominic Fritz.Pana la sfarsitul lunii aprilie, compania de termoficare din Timisoara, Colterm, nu a cumparat decat 70.000 din cele 270.000 de certificate aferente emisiilor de CO2. Marti, Administratia Fondului de Mediu a amendat Colterm cu aproximativ 21 de milioane de euro, bani pe care compania de termoficare din Timisoara nu ii detine.Conform documentului, pentru a nu ajunge in aceasta situatie, Colterm ar fi trebuit sa mai cumpere 201.463 din certificatele pentru emisii de CO2, aferente anului 2020. Faptul ca acestea nu au fost achizitionate pana in 30 aprilie a atras dupa sine o amenda de aproape 107 milioane de lei, ceea ce inseamna peste 21 de milioane de euro.In plus, compania are in continuare obligatia de a cumpara certificatele restante, a caror valoare se ridica la aproximativ 44 de euro pe bucata.