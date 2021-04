Concurs organizat pentru seful de cabinet al primarului din Timisoara. Ce trebuie sa faca principalul "asistent" al lui Dominic Fritz

Dupa ce a reusit sa angajeze un city-manager si sase consilieri personali , primarul Timisoarei, Dominic Fritz isi cauta si un sef de cabinet. Acesta va trebui sa se ocupe de agenda noului primar, dar si sa urmareasca proiectele strategice ale Primarului si sa se asigure ca acestea sunt implementate conform graficelor agreate de catre Primar. Acestea sunt, insa, doar cateva dintre atributiile viitorului sef de la biroul Asistare Primar. Lista de atributii este mult mai lunga, mergand chiar pana la "asumarea rolulului de manager de proiect pe proiectele strategice indicate de catre primar": Viitorul sef al biroului Asistare Primar vi fi responsabil de "coordonarea si actualizarea permanenta a agendei Primarului".Din punct de vedere al pregatirii profesionale, Potrivit viitorul sef al birousui Asistare Primar trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa aiba studii universitare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, master intr-unul din domeniile: administratie publica, management sau in specialitatea studiilor.De asemenea, viitorul sef al biroului Asistare Primar trebuie sa aiba o experienta de cel putin sapte ani in domeniul in care a studiat, cel putin cinci ani in managementul echipelor si cel putin trei ani in managementul proiectelor.Alte cerinte: limba engleza - avansat, limba germana - mediu si cunostinte medii de operare a calculatorului.Toate detaliile despre concurs sunt disponibile pe site-ul Primariei Timisoara. Presedinte al Comisiei de concurs este primarul Dominic Fritz.