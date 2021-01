Dominic Fritz a fost sunat de presedinta Comisiei Europene: "Am invitat-o sa cunoasca Timisoara. A acceptat imediat"

Fritz spune ca i-a povestit sefei CE despre Timisoara si a invitat-o sa viziteze orasul din Romania."M-a felicitat pentru functia de primar, iar eu i-am povestit despre Timisoara, cum m-a cucerit acest oras vechi si multicultural si de ce a meritat sa i se acorde titlul de Capitala Culturala a Europei. Am invitat-o sa cunoasca Timisoara in 2023 si se pare ca am fost foarte convingator. A acceptat imediat si bucuroasa invitatia. Nu am ocolit dificultatile pe care le intampinam in acest proiect si m-a asigurat de tot sprijinul ei pentru ca anul 2023 sa fie unul de stralucire pentru oras si pentru Romania. O sa prezint la sfarsitul lunii o propunere pentru cum sa iesim din amorteala actuala", a scris Dominic Fritz pe Facebook Primarul afirma ca prima intrebare a Ursulei von der Leyen a fost despre procesul de vaccinare din Romanie."I-am povestit despre proiectul Oxigen si despre solutiile pe care le-am gasit impreuna cu corpul medical, societatea civila si mediul privat pentru a asigura un cat mai bun tratament celor care sufera de COVID-19. Si am aflat ca Uniunea Europeana lucreaza sa ne trimita cat de multe vaccinuri avem nevoie, doar sa avem noi capacitatea administrativa pentru a vaccina si oameni determinati sa-si reia viata, in conditii de normalitate", a completat Fritz.Acesta mai sustine ca a gasit in aceasta conversatie interes si deschidere pentru Timisoara: "Avem un partener direct si solid in doamna von der Leyen si in Comisia Europeana".