Ce spune Dominic Fritz despre alegerea premierului si a presedintelui Camerei Deputatilor: "Asa e intr-un parteneriat adevarat"

Fritz a mai precizat ca este nevoie de un guvern care sa-si asume niste reforme profunde, lucru care nu este negociabil."Vrem un guvern - si asta nu este negociabil - care sa-si asume, cu adevarat, niste reforme profunde in toate domeniile statului. Nu putem sa continuam asa. (...) Asta trebuie sa se reflecte in Programul de guvernare al noului guvern", a declarat, vineri seara, la Digi 24, primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, care va face parte, sambata, din echipa USR PLUS care va negocia formarea noului guvern.Fritz a afirmat ca, daca se doreste un parteneriat real, prim-ministrul si presedintele Camerei Deputatilor nu pot fi de la acelasi partid."Daca ati vorbit de prim-ministru, totusi, trebuie sa spun ca sunt doua functii foarte importante la varful statului, in Parlament si in Guvern, prim-ministrul si presedintele Camerei Deputatilor si, intr-un parteneriat adevarat, bineinteles ca un partid nu poate sa aiba amandoua functiile", a mai afirmat Fritz.Negocierile dintre PNL , USR-PLUS si UDMR pentru formarea noii majoritati si a Guvernului vor incepe sambata.PNL il propune pentru functia de prim-ministru pe Florin Citu si ar rea ca functia de presedinte al Camerei Deputatilor pentru liderul PNL, Ludovic Orban