Dominic Fritz anunta ca Timisoara are centrele de vaccinare, dar nu si dozele: "Decizia se ia la Bucuresti, nu este o decizie locala"

Edilul a mai subliniat ca ar trebui sa existe un algoritm care sa ia in calcul si cat de mare este solicitarea de vaccin, astfel incat oamenii sa nu fie nevoiti sa se inscrie pentru vaccinare in alte orase sau judete.In Timisoara sunt doua centre de vaccinare care lucreaza la Iulius Mall si la Spitalul CFR . Spitalele din Timisoara continua sa-si vaccineze propriul personal medical, in faza de rapel. Responsabilitatea primariei este sa puna la dispozitie spatii pentru aceste centre de vaccinare si sa le doteze."De doua saptamani, noi avem deja disponibil centrul de vaccinare de la ISHO, unde sunt opt fluxuri care asteapta sa fie alocate (operationale, n.r.), dar decizia se ia la Bucuresti, nu este o decizie locala despre cate fluxuri se deschid. Flux inseamna punct de vaccinare. La ISHO, din 8 februarie intram in aceasta etapa. Avem mai multe locatii dotate ca centre de vaccinare - Casa Tineretului (cu opt fluxuri), CBC (opt), la Muzeul Transportului Public (patru), INCUBOXX (12), pe cladirea Spitalului Municipal (opt). Timisoara este gata sa primeasca un numar mare de doze de vaccin, suntem pregatiti pentru a vaccina un numar mare de persoane, doar sa primim dozele", a afirmat Dominic Fritz, intr-o conferinta de presa.In acest sens, primarul Timisoarei i-a trimis o scrisoare deschisa presedintele CNCAV, dr. Valeriu Gheorghita , saptamana trecuta, in care i-a cerut sa se schimbe criteriile de alocare a vaccinului, iar cererea sa fie unul dintre criteriile de alocare.CITESTE SI: Dominic Fritz, nemultumit de numarul de doze de vaccin anti-COVID alocate Timisoarei: "E mic, in raport cu cererea locala" "Am vazut ca in unele judete se cer mai multe doze, in altele mai putine si incepe un turism de vaccinare in interiorul judetului sau intre judete. Cred ca trebuie sa avem un algoritm care sa ia in calcul si cat de mare este cererea, pentru ca oamenii sa nu fie nevoiti sa se inscrie pentru vaccinare in alte judete sau in alte orase. Acest lucru ar avantaja Timisoara, unde cererea este mare. Sper ca responsabilii guvernamentali vor da curs acestor solicitari. Dupa apelurile mele, la livrare, incepand de luni, centrul din Timisoara, care imparte dozele de vaccin la cele patru judete din vest (Timis, Arad, Hunedoara si Caras Severin, n.r.) a primit cele mai multe doze", a detaliat edilul-sef.Dominic Fritz a mai anuntat ca pentru persoanele vulnerabile, care nu au acces la internet sau nu au apartinatori, a rugat Directia de Asistenta Sociala sa infiinteze un call center, un numar unic de telefon, unde se pot face programari de luni pana duminica, intre orele 8.00 -19.00.CITESTE SI: Ce se intampla in spatele cifrelor mici privitoare la pandemia de COVID-19. "Numarul cel mai mare de cazuri este in Timisoara. E interesant de vazut ce-i acolo" "Este pentru persoane in varsta sau cu alte probleme, care nu reusesc sa se inregistreze pe platforma nationala de vaccinare. Aceasta nu inseamna ca vor fi programati cu prioritate. In primele doua zile au fost inregistrate 320 de apeluri telefonice pentru programare, iar 15 dintre acestea au solicitat echipe mobile de vaccinare", a precizat Fritz.In alta ordine de idei, Dominic Fritz a punctat faptul ca in cadrul proiectului "Oxigen pentru Timisoara", initiat de el si demarat in urma cu trei luni, au intrat donatii in valoare de peste 1.000.000 de lei de la persoane fizice si companii. Proiectul prevede alocarea de concentratoare de oxigen catre persoanele afectate de COVID, in forma usoara sau medie, care se pot trata acasa, sub supraveghere medicala, dar care au nevoie si de oxigen. Astfel, s-au degrevat spitalele de pacienti care se pot trata la domiciliu."Pana acum, au fost distribuite 85 de concentratoare. Am decis sa extindem aria de actiune atat in Timisoara cat si in alte localitati din judet, pentru ca au fost medici de familie care ne-au rugat sa ajutam si i-am ajutat. Mai avem si concentratoare imprumutate direct de la Spitalul Victor Babes. Acum avem 72 de persoane in supraveghere medicala la domiciliu, cu ajutorul proiectului Oxigen", a explicat primarul Dominic Fritz.