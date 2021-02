Dominic Fritz, critici la adresa Guvernului: "Timisoara a devenit un "hotspot" pentru toata migratia spre Occident"

"Nu sunt multumit cu felul in care Guvernul trateaza provocarea migratiei aici, in vestul tarii. In Timisoara suportam costurile acestui fenomen, costurile sociale in primul rand. Noi, ca primarie, suntem responsabili doar pentru carantinarea migrantilor care trec granita din Serbia. Am carantinat, in doua saptamani, peste o mie de migranti si dupa un test negativ de Covid, i-am transferat la IGI.Cadrul legal este astfel incat un solicitant de azil primeste permis de sedere si dreptul la libera circulatie timp de un an. Ei sunt cazati peste tot in tara, dar se intorc la Timisoara pentru ca aici este un hotspot de plecare din tara", a declarat Dominic Fritz, marti, in cadrul unei conferinte de presa.Primarul a adaugat ca va solicita Guvernului sa puna la dispozitia Politiei diferite variante pentru a asigura transportul migrantilor spre centrele specializate.Citeste si: Dominic Fritz a anuntat cine este noul city manager al Timisoarei. Are 42 de ani si se va muta de la Bucuresti in Timisoara "Voi ruga Guvernul sa puna la dispozitia Politiei variante sa asigure transportul spre acele centre. Chiar daca din punct de vedere legal migrantii nu sunt obligati sa plece inapoi la centre, in momentul in care in Timisoara nu au cazare, cred ca politistii trebuie sa ii duca inapoi in acele centre din tara", a explicat Fritz.Si in urma cu o saptamana, Fritz a tras un semnal de alarma privind numarul mare de migranti din vestul tarii."Aici, din pacate, Timisoara, pentru ca avem si pozitia geografica, a devenit un hotspot pentru toata migratia spre Occident. Ruta este prin Serbia in Romania si de aici incearca sa plece in Occident. Am avut nenumarate discutii si intalniri pe aceasta tema, pentru ca este o situatie neplacuta si pentru cetateni si pentru migranti. Avem si o problema de legislatie pentru o buna parte din migranti sunt inregistrati la IGI, primesc documente de solicitanti de azil si cu asta au drept de sedere de un an in Romania. Sunt adusi in centre de solicitanti de azil. Problema este ca nu pot fi tinuti aici, in centre, si ei vin inapoi in Timisoara, in speranta ca de aici vor gasi o cale spre occident. Aici nu au cazarea pe care ar fi avut-o in zonele in care erau arondati si atunci traiesc pe strada sau in cladiri parasite", a declarat Dominic Fritz in urma cu o saptamana.Edilul a adaugat ca majoritatea persoanelor din categoria migranti au documente si dreptul de libera circulatie, iar Primaria Timisoara are doar rolul de a-i carantina."Eu am rugat politia sa identifice aceste persoane, dar majoritatea au documente si, teoretic, au si dreptul de libera circulatie. L-am rugat pe viceprimarul Tabara sa avem inca o intalnire cu toate institutiile implicate, dar voi ridica problema asta si in discutiile mele la Bucuresti, unde voi pleca saptamana viitoare, pentru ca asta e o problema nationala, nu este o problema pe care poate sa o rezolve Primaria Timisoara. Noi jucam un rol pentru carantinarea unor migranti cand intra in tara, dar, dincolo de asta, nu putem juca niciun rol", a mai declarat Dominic Fritz