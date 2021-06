Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, si-a anuntat candidatura pentru functia de presedinte al USR PLUS Timis

"Am anuntat astazi colegilor din USR PLUS candidatura mea la presedintia filialei Timis. Dupa cum probabil ati aflat, justitia a aprobat de curand fuziunea dintre partidele USR si PLUS care s-au prezentat la alegeri, in ultimii doi ani, intr-o alianta. Acum suntem un singur partid care are datoria fata de voi, cei care ne-ati ales, sa fim partidul care are nu doar vointa, ci si puterea sa schimbe Romania in bine. Candidez pentru ca o resimt ca responsabilitatea mea de a pune in slujba acestui proiect unificator toata greutatea functiei mele, experienta mea de a coagula oameni si viziunea mea europeana pentru o noua cultura politica", a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook Fritz a mai aratat ca prioritatea sa este Timisoara si ca are nevoie de o echipa de "colegi buni". Prioritatea mea este Timisoara. Iar impreuna cu o echipa de colegi buni , care au dovedit implicarea lor si au castigat batalii politice si electorale, vreau sa ducem mesajul USRPLUS de transformare in tot judetul. Timisoara va genera bunastare si progres si pentru Timis daca vom avea capacitatea sa transmitem bune practici de guvernare si solutii inovatoare in fiecare comunitate din jur", a mai scris Fritz.Alegerile pentru presedintia filialei Timis a USR PLUS vor avea loc in data de 4 iulie. Actualul presedinte al filialei USR, Cristian Mos, care ocupa si functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean Timis, a anuntat ca nu va candida pentru sefia USR PLUS la alegerile interne deoarece doreste sa se concentreze pe proiectele judetului Timis de la Consiliul Judetean.