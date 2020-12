Dominic Fritz, mesaj emotionant de Ziua Nationala a Romaniei: "La multi ani si multumesc ca m-ai primit!"

Prefectul Liliana Onet a subliniat in discursul sau ca la 1 Decembrie 1918 s-a nascut Statul National Unitar Roman, cand Marea Unire de la Alba Iulia a implinit visul de veacuri al romanilor de a trai intr-o singura patrie."Vointa lor a fost sfanta pentru marii oameni politici ai acelor vremuri, care au pus mai presus de orice interesul national. Avem datoria de a respecta si a duce mai departe, cu intelepciune si demnitate, idealurile lor de libertate si unitate. (...). O zi draga sufletului romanilor, care reprezinta si un fericit prilej pentru a ne intoarce gandurile de recunostinta si cinstire spre eroii care s-au jertfit pentru reintregirea neamului romanesc. In semn de cinstire a celor care s-au jertfit, Institutia Prefectului si-a facut o datorie de onoare din organizarea, in fiecare an, a sarbatoririi Zilei Nationale", a spus Liliana Onet.Ea a punctat ca Ziua Nationala este pentru toti romanii o sarbatoare de suflet, situata deasupra semnificatiilor istorice cu care este innobilata, o sarbatoare prin care dorim sa reafirmam vointa noastra de a pastra unitatea nationala, de a respecta valorile sacre ale democratiei si libertatii, care ne-au calauzit mersul inainte."Si in aceste vremuri grele, cand pandemia de coronavirus ne impiedica sa cinstim impreuna, ca in alti ani, Ziua Nationala, dorim cu tarie sa reafirmam vointa noastra de a sustine principiile de baza ale unitatii nationale, ale democratiei si libertatii pentru care poporul nostru a luptat intotdeauna si care astazi au devenit realitate. La multi ani, romani! La multi ani, Romania!", a incheiat prefectul Liliana Onet.Primarul Dominic Fritz , prezent la eveniment , a transmis insa un mesaj pe Facebook "Draga Romanie, de ziua ta iti urez oameni care nu vor sa te stapaneasca, ci sa te slujeasca, oameni care nu vor sa ia de la tine, ci sa-ti dea, oameni care respecta mostenirea ta nu conservand cenusa, ci dand mai departe jarul. La multi ani si multumesc ca m-ai primit!", a scris Dominic Fritz pe reteaua de socializare.CITESTE SI: INTERVIU Adrian Cioroianu: "Unirea de la 1918 este un proces evolutiv pe care trebuie sa-l intretinem, altfel devine involutiv"