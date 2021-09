Dominic Fritz îl acuză pe Florin Cîțu că a aruncat România într-o criză politică: ”A dovedit din nou că nu are voinţă politică pentru reforma Justiţiei”

Edilul Timişoarei afirmă că problema arzătoare a românilor nu este ministrul Justiţiei, ci spirala scumpirilor cauzate de "gestionarea dezastruoasă" a liberalizării pieţei de energie electrică şi gaz, care loveşte în veniturile personale şi ale administraţiilor locale."Prim-ministrul Florin Cîţu a aruncat România într-o criză politică pentru a-l îndepărta pe Stelian Ion din fruntea Ministerului Justiţiei. Demiterea lui Stelian Ion nu e un gest nervos, din cauză că lui Florin Cîţu nu i-a ieşit planul cu PNDL 3, program guvernamental care, în forma actuală, ar fi doar un cadou pentru baronii PNL . Aceasta este scuză. Mai bine rămâi în istorie ca 'omul baronilor' decât ca prim-ministrul care a oprit, cu forţa, noaptea, reformele în Justiţie.Ultimul prim-ministru care şi-a aruncat în criză propriul guvern a fost tot liberal şi tot din cauza Justiţiei. Atunci, indezirabilă era Monica Macovei , acum este Stelian Ion, povestea este aceeaşi, pentru cei care şi-o amintesc. Mie mi-au povestit-o mulţi, în stradă, la protestele împotriva OUG 13, printre multe alte istorii politice din România", a scris Dominic Fritz pe contul său de Facebook Primarul Timişoarei susţine că Stelian Ion a încercat să schimbe regulile jocului , prin organizarea unor concursuri adevărate pentru funcţiile de conduceri din Parchetul General, DNA şi DIICOT."Din păcate, o parte din PNL, reprezentată acum de Florin Cîţu, a dovedit din nou că nu are voinţă politică pentru reforma Justiţiei. Dacă am întreba oamenii despre problema lor arzătoare, răspunsul ar fi spirala scumpirilor cauzate de gestionarea dezastruoasă a liberalizării pieţei de energie electrică şi gaz, care loveşte în veniturile personale şi ale administraţiilor locale, nu ministrul Justiţiei.Şi eu aştept de la Guvernul României răspuns şi soluţii la această problemă uriaşă. Cunosc oameni buni din PNL, şi de aici şi de la Bucureşti. Şi ştiu că doar PNL şi USR PLUS au puterea, împreună, să îndrepte ţara în direcţia cea bună, dar nu cu Florin Cîţu la conducerea guvernului", încheie Dominic Fritz.Dominic Fritz afirma în urmă cu o săptămână, la Timişoara, că alianţa cu PNL este în acest moment "una încercată"."Ştim că sunt alegeri interne, este o scindare foarte mare în interiorul PNL , care se răsfrânge şi la nivel local. Am văzut ce s-a întâmplat la alegerile de la PNL Timişoara, unde s-a văzut că este o organizaţie într-un moment foarte greu.Nu vreau să comentez aceste zbateri interne; este clar că nu ne uşurează colaborarea, dar din partea mea este deschiderea maximă pentru colaborare în beneficiul timişorenilor. Cred că am dovedit în trecut că această alianţă (PNL- USR-PLUS - n.r.) poate să producă soluţii pentru timişoreni", spunea Dominic Fritz.