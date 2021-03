Dominic Fritz acuza DSP Timis de partinazat politic in propunerile de prelungire a carantinei: "Nu puteam legitima o hotarare ilogica. Sunt absolut uimit de conotatia politica a acestor decizii"

Timisoara si cele patru comune limitrofe ies din carantina

Alin Nica: In aceasta seara, in CJSU Timis a fost eliminata masura nedreapta a carantinarii

"Astazi mi s-a cerut sa votez, in acelasi timp, pentru ridicarea carantinei din Mosnita Noua, unde rata de infectare este de 11,22, cea mai mare din zona carantinata, si sa votez pentru continuarea carantinei in Dumbravita, cu o rata de 7,42, cea mai mica din zona carantinata. Am cerut explicatii pentru aceasta propunere Directiei de Sanatate Publica, dar nu le-am obtinut.Deciziile de carantinare trebuie sa fie logice ca sa aiba credibilitate si ca oamenii sa le inteleaga si sa le urmeze. Nu trebuie sa existe nicio suspiciune ca aceste decizii sunt luate din considerente altele decat strict epidemiologice.Astazi DSP Timis a propus continuarea carantinei pentru UATurile cu primari din USR PLUS si PSD , si a propus ridicarea carantinei pentru UATurile cu primari PNL . Sunt absolut uimit de conotatia politica a acestor decizii.Chiar documentul Institutului National de Sanatate Publica, care avizeaza pozitiv ridicarea pentru Mosnita si Ghiroda, mentioneaza expres ca ridicarea carantinei va duce la cresterea ratei de infectare si ca, in scurt timp, localitatile vor intra din nou in carantina.Am refuzat sa particip la aceasta inscenare.M-am abtinut la votul de astazi pentru ca nu puteam legitima o hotarare ilogica care ne duce la un sir nesfarsit de iesiri si intrari in carantina in UATuri diferite din jurul Timisoarei. Asa cum am spus mereu, cred ca o carantina are rost doar la nivel de zona metropolitana. Carantina zonala din ultimele doua saptamani a reusit sa incetineasca ritmul de crestere. De ce sa renuntam la o masura care producea efect?Sunt ingrijorat cum vom putea reduce rata de infectare in continuare fara masuri mai restrictive pentru toata zona metropolitana - masuri pe care le putem lua doar in scenariul carantinei.Eu sunt constient ca pozitia mea pentru o continuare a carantinei pentru intreaga zona metropolitana nu este una populara. Dar uitandu-ma ce se intampla pe planeta, in tara si in judet, nu vad o alta iesire responsabila", a scris Dominica Fritz pe pagina sa de Facebook.Timisoara si cele patru comune limitrofe vor iesi din carantina instituita in urma cu doua saptamani, dupa ce membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis au respins, sambata seara, propunerea de prelungire a starii restrictive pentru inca 7 zile.Prezenta carantina expira in noaptea de duminica spre luni."In urma analizelor de risc efectuate de catre Directia de Sanatate Publica Timis si a avizelor emise de Institutul National de Sanatate Publica, astazi (sambata - n.r.), Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis a analizat propunerile de prelungire a masurilor de carantinare pentru localitatile Timisoara, Dumbravita si Giroc, pentru o perioada de 7 zile. In urma votului exprimat, in cadrul CJSU Timis s-a votat cu 20 de optiuni pentru, 9 abtineri si 9 voturi impotriva, astfel ca prelungirea masurilor de carantinare pentru localitatile Timisoara, Dumbravita si Giroc pentru o perioada de 7 zile nu a trecut, nefiind intrunita majoritatea necesara de 2/3 dintre membrii prezenti pentru adoptarea hotararii de prelungire a masurii de carantinare", a anuntat Prefectura Timis.In ceea ce priveste comunele Mosnita Noua si Ghiroda, analiza de risc intocmita de Directia de Sanatate Publica a concluzionat ca nu este intrunit punctajul pentru a putea propune prelungirea carantinei zonale in aceste doua localitati, iar INSP a avizat masura de ridicare a carantinei pentru acestea.Presedintele Consiliului Judetean Timis Alin Nica a afirmat ca sambata seara, in CJSU Timis a fost eliminata masura nedreapta a carantinarii Timisoarei si a zonei periurbane. El a adaugat ca simte "tristete si multa parere de rau pentru stresul pus pe copii si parinti, pentru pierderile financiare inregistrate in aceste doua saptamani, atata chin fara absolut niciun rezultat, rata de infectare fiind in crestere"."In aceasta seara, in CJSU Timis a fost eliminata masura nedreapta a carantinarii Timisoarei si a zonei periurbane. Desi am luat pozitie ferma impotriva carantinei formale si inutile, si acum, si in urma cu 2 saptamani, acesta nu este un moment de bucurie. Simt tristete si multa parere de rau pentru stresul pus pe copii si parinti, pentru pierderile financiare inregistrate in aceste doua saptamani, atata chin fara absolut niciun rezultat, rata de infectare fiind in crestere.Insa e important sa privim spre viitor. Distantarea fizica trebuie respectata, iar purtarea mastii si regulile de igiena tratate cu cea mai mare seriozitate. Va incurajez sa va vaccinati si sa respectati restrictiile ramase in vigoare. Nu sunt adeptul amenzilor, cred in respectarea din convingere a regulilor, iar aceasta este o ocazie sa aratam ca timisorenii nu au nevoie de amenintari ca sa respecte masurile legale.Pe langa apelul catre voi, cetatenii, fac apel si catre Primaria Timisoara si Prefectura, sa prezinte un plan coerent si inteligent de masuri impotriva Covid-19. Eu sunt disponibil, ca intotdeauna, pentru colaborare interinstitutionala si ajutor, acolo unde este nevoie", a scris Alin Nica sambata pe Facebook.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis s-a reunit sambata seara pentru a analiza propunerile DSP Timis si avizele emise de INSP privind prelungirea carantineri pentru localitatile Timisoara, Dumbravita si Giroc pe o perioada de 7 zile.Propunerile pentru prelungirea carantinei au picat la vot in sedinta CJSU Timis, neavand cele doua treimi necesare adoptarii si fiind exprimate 20 voturi "pentru", 9 abtineri si 9 voturi "impotriva.