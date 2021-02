Dominic Fritz, dupa ce a cerut demisia directorului de la Piete: "Nu si-ar dori nimic mai mult decat sa intru in vulgara lor hora de complexati"

Primarul Timisoarei considera ca seful de la Piete S.A. avea suficient timp in cei doi ani de cand conduce aceasta societate sa remedieze probleme precum cea care a dus la incendiul ce a distrus hala de flori. Din acest motiv, a cerut Consiliului de Administratie al societatii Piete S.A. din subordinea municipalitatii sa il demita de urgenta pe Ionut Naselu.Solicitarea nu a ramas fara urmari. Edilul sustine ca seful de la Piete a incercat sa il intimideze, transmitandu-i numeroase "mesaje pline de injurii""Exista o confuzie in cultura noastra politica: ca agresivitatea discursului public este o masura pentru putere. Ca va castiga cine are gura mai mare. Eu inteleg ca asta este lumea in care au crescut unele dintre personajele bizare ale Timisoarei care umplu spatiul public zilele astea, de la Nicolae Robu la prietenul lui de nadejde Ionut Nasleu. Inteleg ca nu si-ar dori nimic mai mult decat sa intru in vulgara lor hora de complexati", a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook Primarul Timisoarei ramane ferm pe pozitie si spune ca Naselu va fi demis. "Dupa ce am cerut demiterea lui, Ionut Nasleu m-a sunat disperat aseara si mi-a scris mesaje pline de injurii, unele repetate si public. Degeaba. Nu am nici nevoie, nici timp sa raspund la injuraturile si calomniile lor si ale aliatilor lor ca sa dovedesc ceva. Nicolae Robu a pierdut alegerile zdrobitor. Ionut Nasleu, care recent a fost dat afara din PNL , va fi demis cu siguranta.Mai multi vor urma", a amenintat Dominic Fritz.Acesta condamna modul "galagios si violent" in care "isi apara privilegiile incompetentii care au fost abonati la bani publici."