Dominic Fritz explica de ce Timisul ramane singurul judet "pe rosu" la incidenta de COVID: "Este o problema ca in alte parti ale tarii ne mintim singuri"

"Suntem un judet care este in scenariul rosu si, din pacate, rata continua sa creasca, ieri s-a ajuns la peste patru cazuri la mia de locuitori, la Timisoara. Si numarul de decese continua sa creasca. Imi spun medicii din spitale ca ATI-urile sunt din nou pline. In acelasi timp stim ca in Romania incepe sa se raspandeasca si noua tulpina britanica, care este mult mai contagioasa decat cea cunoscuta pana acum. Acesta este un lucru care trebuie sa ne ingrijoreze pe noi toti si rugamintea la toti este sa protejeze pe cei mai vulnerabili si sa respecte toate masurile. Noi toti avem sentimentul ca trebuie sa se termine odata, dar din pacate pericolul nu a trecut", a declarat primarul municipiului Timisoara.Edilul a mai subliniat ca motivul pentru care Timisoara si judetul Timis au o rata de infectare cu virusul SARS CoV-2 mai mare este ca se testeaza masiv."Multi m-au intrebat care este motivul pentru care Timisoara si Timisul au o rata mai mare de infectare. Impresia mea, daca ma uit la cifre, este ca noi avem mai multe cazuri cunoscute pentru ca noi, in Timis, testam cum ar trebui sa testeze toata Romania. Cred ca este o problema ca in alte parti ale tarii ne mintim singuri si asta ne da o impresie de falsa siguranta. Ca sa fac o comparatie, in Timis se fac saptamanal, in medie, cam 1.500 de teste PCR la 100.000 de locuitori. Media nationala este de 700 de teste la 100.000 de locuitori. Deci noi in Timis testam dublu. Zece la suta din toate testele facute in Romania sunt in judetul Timis. Nu e nicio surpriza ca si cazurile detectate sunt mai multe", a declarat Dominic Fritz Primarul municipiului Timisoara a cerut o politica unitara de testare, la nivelul intregii tari."Eu cer urgent o politica unica, unitara de testare, nu numai de raportare, la nivelul intregii tari. Sa fie publice aceste date despre numarul de teste efectuate la nivel de judet, pentru ca asa vedem ca un judet care pe hartie este verde este poate mai in pericol decat unul care este pe hartie rosu. Spun doar ca ceilalti nu iau destul de mult in serios, iar asta are efecte negative", a mai declarat primarul.Dominic Fritz vrea transparenta si in privinta alocarii dozelor de vaccin si spune ca ar trebui modificate criteriile de alocare a vaccinurilor, in functie de cerere."Fac apel la transparenta si in privinta vaccinarii si propun o schimbare a criteriilor de alocare a dozelor in functie de numarul de programari. E absurd sa trebuiasca timisenii sa se deplaseze in alte judete. Dati vaccin acolo unde cererea este mai mare. Inteleg foarte bine ca Romania, la fel ca peste tot in lume, are mai multa vointa de a vaccina decat doze disponibile", a declarat Fritz.Primarul a mai subliniat ca alte cinci fluxuri vor fi deschise, la Timisoara, in urmatoarele zile, acestea fiind deja pregatite pentru a functiona. 592 de oameni si-au aratta disponibilitatea de a lucra in aceste centre."Dupa informatiile mele, o sa se deschida luni inca cinci fluxuri in Timisoara. Noi am pregatit toate centrele si din informatiile mele o sa fie deschise la ISHO si la Intrarea Doinei. Am facut si un apel al toti cei care vor sa ajute in aceasta campanie, Timisorenii s-au mobilizat intr-un numar foarte mare. Noi am avut in ultimele sapte zile un numar de 592 de oameni care s-au inscris, si-au aratat disponibilitatea sa lucreze in aceste centre. Ele vor fi contactate si vom avea un procent de selectie si vom face contracte de prestari servicii cu ei. Apelul meu este sa avem o predictibilitate mai mare si sa ni se spuna cam cand se planuieste sa se deschida, cate centre si fluxuri de vaccinare", a mai declarat Fritz.Incepand cu data de 15 februarie vor fi deschise zece noi fluxuri de vaccinare, in judetul Timis, dintre care cinci la Timisoara, a anuntat Directia de Sanatate Publica Timis. Astfel, vor fi trei fluxuri la complexul rezidential ISHO si alte doua intr-o cladire a Societatii de Transport Public Timisoara. Alte doua fluxuri vor fi deschise la Lugoj si cate unul la Giroc, Mosnita Noua si Jimbolia.In judetul Timis, rata de infectare este marti de 3,51 cazuri la o mie de locutori, in timp ce la Timisoara este de 4,31 cazuri la o mie de locuitori.