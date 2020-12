Dominic Fritz, in echipa de negociere a USR-PLUS pentru formarea viitorului Guvern. "Nici nu ma gandeam, in urma cu un an, ca voi ajunge aici"

"Voi fi in grupul de negociere pentru viitoarea guvernare a Romaniei. Nici nu ma gandeam, in urma cu un an, ca voi ajunge aici.Este o onoare sa reprezint, la Bucuresti, valorile si sperantele Timisoarei si Banatului. Le multumesc colegilor din Alianta USR-PLUS care m-au propus si sustinut.Avem nevoie, mai mult ca oricand, de un executiv puternic si stabil si de o guvernare profesionista, care sa redea increderea ca politica poate genera solutii pentru oameni, aici si peste tot in tara. Sunt 4 ani in care putem sa incepem sa reconstruim statul pe reguli clare, predictibile si drepte, pe respect si empatie fata de cetateni.In vremurile acestea de neliniste si de dezamagire fata de politica, reflectate in absenteism si in rezultatul votului, e o datorie sa tinem drept drumul european al Romaniei. Aceasta a fost vointa Timisoarei exprimata la locale si parlamentate si ma voi asigura ca nu ne vom abate niciun centimetru.Va voi tine la curent cu mersul discutiilor", a scris Dominic Fritz pe Facebook.CITESTE SI: