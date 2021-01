Dominic Fritz, nemultumit de numarul de doze de vaccin anti-COVID alocate Timisoarei: "E mic, in raport cu cererea locala"

Fritz sustine ca, desi judetului Timis i se aloca de catre Comitetul National de Coordonare a Vaccinarii inca sapte fluxuri de vaccinare anti-COVID, sunt insuficiente pentru Timisoara si pentru judet, in conditiile in care acestea s-ar activa doar din data de 8 februarie."Se pare ca sunt fluxurile care au fost promise doamnei prefect Liliana Onet, inca de acum o saptamana. Doar centrul de la ISHO (din Timisoara, n.r.), care este gata sa fie dat in folosinta, poate sa le preia pe toate sapte. Sunt, in continuare, putine fluxuri alocate pentru Timis si Timisoara, iar numarul de doze distribuit catre noi ramane mic, in raport cu cererea locala. Ii multumesc colonelului Valeriu Gheorghita , coordonatorul national al campaniei de vaccinare, pentru raspunsul public. Sunt de acord cu el ca judetele cu un numar mai mare de persoane peste 65 de ani trebuie sa primeasca mai multe doze. Dar sustin, in continuare, ca este nevoie de un algoritm transparent de distributie, care sa includa si cele doua criterii propuse de mine: rata de infectare si numarul de programari", arata Dominic Fritz intr-o postare pe Facebook Primarul solicita o proiectie privind numarul de doze de vaccin ce vor fi distribuite lunar in Timis si in Timisoara, dar si o proiectie lunara pentru numarul de fluxuri si date privind dozele distribuite si administrate pentru fiecare centru de vaccinare din oras si din judet."Viceprimarul Ruben Latcau a fost astazi, impreuna cu coordonatorii nucleului local de vaccinare din primarie, Ciprian Trocan si Iulian Gaurean, sa verifice situatia la alte patru centre: cladirea STPT (Societatea de Transport Public Timisoara, n.r.) din Intrarea Doinei, Muzeul Tramvaielor, Incuboxx si FITT.In unele mai este nevoie doar de signalistica, in altele de imprimante sau de cate o chiuveta, dar acestea se pot rezolva intr-o zi. In prezent, avem doua centre in functiune, alte doua care sunt gata sa fie date in folosinta si inca patru care pot fi pregatite maine. Le punem pe toate la dispozitia Directiei de Sanatate Publica. Doar asteptam sa ni se aloce fluxuri si doze de vaccin", a scris Dominic Fritz in postare.