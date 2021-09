Dominic Fritz, scutit de consilierii locali din Timișoara să-și publice documentele privind domiciliul şi diplomele de studii: ”Mi-ar fi mai simplu să votaţi pentru menţinere”

Aleşii USR PLUS au reuşit să adune încă un vot de la PNL pentru că hotărârile întoarse de prefect să fie revocate. Este vorba despre cele două hotărâri ale Consiliului Local Timişoara care prevăd ca cei din conducerea Primăriei, dar şi consilierii locali să îşi publice diplomele de studii şi domiciliul. Votul liberalului Raul Ambruş a fost cel care a decis soarta celor două proiecte.Înainte de vot, minute în şir, consilierii s-au contrat pe felul în care avea să fie formulată întrebarea al cărei răspuns, cu DA sau NU, avea să stabilească revocarea sau nu a celor două hotărâri, lucru care a provocat o confuzie în rândul consilierilor.„Nu e o întrebare formală, ci este una politică. Trebuie să fie clar şi pentru dăţile viitoare. Voi aţi trecut acest proiect cu un sigur vot, cu 14 voturi. Mie nu mi-a convenit rezultatul, bag o plângere prealabilă, şi o bag atunci când cineva de la voi e bolnav. Mie mi se pare o cale politică foarte periculoasă, pentru că creăm o cale să revenim din nou şi nou asupra votului în CLT. Doar dacă o majoritate inversă se naşte, OK. Dar nu să fiţi voi obligaţi, care aţi strâns cu chiu cu vai 14 voturi, să trebuiască să strâng 14 voturi. La fel cu organigrama. Politic, mi se pare mai corect că cei care vor să răstoarne o decizie, ei să strângă o majoritate. Nu cei care vor să menţînă o decizie să strângă voturi. Mi-ar fi mie mai simplu să votaţi pentru menţinere, că probabil nu strângeţi 14 voturi azi, de aceea va recomand să votaţi pentru revocare”, a declarat primarul Dominic Fritz După încă câteva luări de poziţie, preşedintele de şedinţa a supus la vot, pe rând hotărârile, cu întrebarea „Sunteţi de acord să revocăm HCL 268 din 13.07.2021?” şi „Sunteţi de acord să revocăm HCL 269 din 13.07.2021?”Prima a primit 14 voturi pentru (13 de la USR PLUS şi 1 de la PNL, Raul Ambruş), 6 împotriva şi 5 abţineri.Cea de-a două 14 voturi pentru (13 de la USRPLUS şi 1 de la PNL, Raul Ambruş), 5 împotriva, 5 abţineri.Astfel cele două hotărâri au fost revocate.Consilierul Local al PNL, Raul Ambruş a votat diferit de colegii săi liberali, după ce în această vară a fost implicat direct într-un scandal atunci când a candidat pentru funcţia de preşedinte al PNL Timişoara. În urma scandalului în care a organizat conferinţa de alegeri doar cu susţinătorii săi, conducerea PNL Timiş a propus excluderea acestuia din partid şi a organizat noi alegeri în cadrul cărora contracandidatul lui Ambruş de la prima rundă, Cosmin Tabără, a fost ales Lider al PNL Timişoara.În data de 10 august, Prefectura Timiş considerat ilegale hotărârile Consiliului Local Timişoara privind publicarea dovezii domiciliului şi a actelor de studii de către conducerea Primăriei Timişoara şi a solicitat revocarea acestora.În repetate rânduri, fostul primar al municipiului Timişoara liberalul Nicolae Robu a semnalat că Dominic Fritz nu ar avea domiciliul în Timişoara şi, deci, conform legii, nu poate ocupa funcţia de primar.