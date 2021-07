Dominic Fritz a fost ales presedintele USR PLUS Timis. "Cetatenii au nevoie de un partid care sa le reprezinte aspiratiile de transformare si reforma"

Potrivit unui comunicat de presa, de luni, al USR PLUS , 218 delegati din intreg judetul Timis si-au exprimat, duminica, votul la primele alegeri organizate dupa fuziunea USR si PLUS. Dominic Fritz a fost ales presedintese filialei judetene a USR PLUS. Le multumesc colegilor pentru incredere . Partidul nostru are datoria sa demonstreze ca are nu doar vointa ci si puterea de a schimba in bine viata oamenilor. Cetatenii au nevoie de un partid care sa le reprezinte aspiratiile de transformare si reforma. De un partid matur, unit, cu un compas moral si politic clar, care reuseste sa transforme prosperitatea Timisoarei in motorul prosperitatii pentru intregul judet. Iar USR PLUS este acest partid", a declarat Dominic Fritz.Noul Birou Judetean USR PLUS Timis are 21 de membri, dintre care 8 vicepresedinti in ordinea voturilor obtinute dupa cum urmeaza: Vicepresedinti: Catalin Drula , ministrul Transporturilor, deputat de Timis; Calin Badiu, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii; Nemeth Zoltan, prefectul judetului Timis; Viviana Tecu, consilier judetean; Nicu Falcoi, deputat de Timis; Ruben Latcau, viceprimar al Timisoarei; Dan Resitnec, sef de cabinet al primarului Timisoarei; Sorin Sipos, presedintele USRPLUS TimisoaraMembrii BJ: Cristian Amza, consilier local Giroc; Cristian Mos, vicepresedinte al Consiliului Judetean Timis; Vlad Sendroiu, consilier judetean;Horia Bugarin, primar Dumbravita; Raoul Trifan, senator USRPLUS Timis; Diana Amza, membru in Consiliul Executiv al Asociatiei Internationale de Ultramaraton; Marius Dumitrescu consilier local Giroc; Petre Mihaies, consilier judetean; Denis Inasi viceprimar Lenauheim; Saveta Moldovan, primarita a comunei Foeni; Kinga Tarlea, responsabil managementul calitatii intr-o companie multinationala; Florin Ilca, consilier local Timisoara.