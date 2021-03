Dominic Fritz, despre protestul de duminica: "Cei care clamau ca nu locuiesc in Timisoara s-au adunat in fata casei mele pentru a ma injura"

"Am respectat si voi respecta intotdeauna dreptul oricui de a protesta. Mai ales la Timisoara, orasul libertatii. Dar nu exista libertate fara responsabilitate. Supararea pe masurile luate la nivel national pentru combaterea pandemiei nu este o justificare pentru incalcarea regulilor si terorizarea unui intreg oras in miez de noapte. Este evident pentru toata lumea ca prin actiunea de noaptea trecuta, desfasurata concomitent in mai multe orase din tara, s-a incercat provocarea si intimidarea cetatenilor, dupa un an de sacrificii", a scris Dominic Fritz, pe pagina sa de Facebook , luni.Edilul a afirmat ca increderea primita de la timisoreni a deranjat grupuri de interese si a aratat ca nu va fi intimidat."Stiu ca increderea pe care am primit-o de la timisoreni a deranjat multe grupuri de interese, iar transparenta la care lucram in Primaria Timisoara ii sperie pe multi. Rezultatul: aceiasi oameni care recent clamau ca nu locuiesc in Timisoara, s-au adunat noaptea trecuta in fata casei mele pentru a ma injura. Nu ma vor intimida. Aceste persoane nu isi doresc un dialog. Sunt impinse de la spate de niste extremisti care declara public ca doresc libertate pentru toti, dar in acelasi timp promoveaza un discurs violent, xenofob si antieuropean - adica profund anti-timisorean. Nu, Timisoara nu-i a lor", a mai scris Fritz.Dominic Fritz a adaugat ca rata de infectare la Timisoara este in scadere."Desigur, este legitim sa dezbatem meritele, avantajele sau dezavantajele noilor masuri restrictive introduse la nivel national. Dar pandemia nu va fi invinsa nici prin scandari in miez de noapte, nici prin promovarea unor teorii ale conspiratiei, nici prin atacuri personale. O vom invinge prin respectarea masurilor de distantare, prin purtarea mastii si prin vaccinarea masiva.Rata de infectare la Timisoara a inceput sa scada, iar judetul Timis are acum sansa de a deveni primul din tara in care se realizeaza imunizarea colectiva. Este momentul sa aratam prin actiunile noastre ca Timisoara este acel oras unde bunul simt si ratiunea si-au facut casa, iar discursurile care invrajbesc si divizeaza nu isi au locul", a mai scris Fritz.Cateva sute de oameni, majoritatea fara masca de protectie, au protestat fata de masurile de restrictie, in noaptea de duminica spre luni. Acestia s-au adunat in Piata Victoriei, dupa miezul noptii, iar de acolo, sub supravegherea jandarmilor si politistilor, au plecat spre Prefectura Timis, apoi s-au intors pe platoul din fata Catedralei Mitropolitane unde au ingenunchiat pe trepte si au rostit o rugaciune.Ulterior, protestatarii au plecat in mars in fata locuintei primarului municipiului Timisoara, Dominic Fritz, unde au cerut demisia edilului.Zeci de politisti si jandarmi au supravegheat multimea, iar actiunea s-a incheiat fara incidente majore.Rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este luni de 5,98 cazuri la o mie de locuitori, iar in Timisoara este de 7,96 cazuri la mie.