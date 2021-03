Dominic Fritz, despre protestele anti-carantina: "Au fost deturnate spre nationalism, xenofobie si antisemitism"

"E foarte clar ca aceste masuri restrictive au creat o frustrare sociala, au creat o presiune economica si au creat o neliniste pentru multi dintre noi. Cred ca aceste sentimente sunt indreptatite.Cred ca e firesc ca oamenii doresc sa aiba o cale sa isi exprime aceste nemultumiri si exista un cadru legitim pentru a exprima aceste opinii si sentimente, dar exista o forma de protest care submineaza libertatea si democratia noastra, pe care pretinde ca o apara", a declarat Fritz.Primarul Timisoarei sustine ca "protestele au fost deturnate spre nationalism, xenofobie si antisemitism". "Sunt atacati presedintele Klaus Iohannis , secretarul de stat Raed Arafat , Maia Morgenstern, eu. Ieri, la Pitesti s-a strigat impotriva maghiarilor. In alte orase s-a strigat impotriva medicilor. Sunt incitari la ura si discriminare impotriva strainilor si a cadrelor medicale", a mai spus Fritz.Edilul a spus ca o femeie care "l-a prins" intr-un supermarket din Timisoara, la cumparaturi, i-a cerut sa spuna daca crede in virus sau in Dumnezeu."I-am raspuns ca cred in amandoi. Mi-a spus ca trebuie sa aleg: Dumnezeu sau virus. Aceasta intrebare este simbolul capcanei intinse pentru societatea noastra. Se vrea sa facem alegeri false intre Dumnezeu si virus, intre sanatate si economie. Toate aceste alegeri sunt false si toate aceste alegeri false au un singur scop. Sa ne dezbine. Nu trebuie sa cadem in aceasta capcana. Nu trebuie sa ne lasam dezbinati, chiar daca avem opinii diferite despre cum trebuie sa combatem pandemia.Primarul Timisoarei a sustine ca oamenii care locuiesc in acelasi imobil cu el sunt ingrijorati. "Nu au alta vina decat sa locuiasca in acelasi imobil cu mine. Ma mahneste ca si in acest oras al deschiderii, ai tolerantei exista antreprenori ai urii care se folosesc de nemultumirile oamenilor pentru o altfel de agenda. Aceasta agenda nu are nicio legatura cu restrictiile, cu pandemia. Este o agenda care ameninta libertatea si democratia pentru care oamenii au murit in Decembrie 1989. Este absolut necesar ca intreaga clasa politica sa se delimiteze. Ma astept ca Politia sa identifice organizatorii si persoanele care incita la ura", a mai declarat Dominic Fritz, potrivit caruia exista "semnale" ca s-au facut liste negre cu intelectuali, iar pe aceste liste ar aparea fostul ambasador Vasile Popovici si profesorul Marcel Tolcea