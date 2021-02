Dominic Fritz: Salariile in sectorul public sunt prea mari pentru unii care freaca menta si prea mici pentru cei care au chef de munca

Frtiz afirma ca lefurile sunt prea mici pentru cei cu chef de munca si prea mari pentru cei care sunt deja in sistem de mai multi ani si "freaca menta".Primarul a declarat ca, in timpul selectiei de dosare pentru postul de city manager, multi dintre candidati s-au retras din cursa imediat ce au aflat cat este salariul, aproximativ 10.000 lei net."Pentru multi, salariul a fost chiar la o limita pentru manageri care vin din privat. 17.000 de lei brut nu e o suma foarte impresionanta, iar daca vorbim de pozitii de directori, unde scade suma si mai mult, pentru unii care lucreaza in privat nu mai devine fezabil. E o provocare serioasa, dar inclusiv in cazul celor care lucreaza cu mine e aproape voluntariat comparat cu unde lucrau inainte.Unii si-au si retras candidatura, cand au aflat salariul. Cred ca avem paradoxul in Romania ca salariile in sectorul public sunt prea mici si prea mari. Sunt prea mici pentru cei care au chef de munca si sunt prea mari pentru unii care sunt deja in sistem si care freaca menta", a declarat primarul Dominic Fritz.De altfel si gasirea unui echilibru in privinta raportului venituri-munca este o prioritate pentru primarul Fritz, sustine el.