Dominic Fritz: Timisoara trebuie sa aiba o relatie buna cu guvernantii de la Bucuresti, pentru proiectele strategice locale

Edilul a anuntat, intr-o conferinta de presa online, ca va avea o serie de intalniri cu premierul Florin Catu si cu vicepremierul Dan Barna , cu ministrii Dezvoltarii, Transporturilor, Culturii, Economiei si Fondurilor Europene, dorind sa se asigure ca Guvernul Romaniei are o intelegere clara asupra prioritatilor timisorenilor."Voi discuta si situatia actuala pentru centrele de vaccinare, despre problema societatii de termoficare Colterm (solutiile pe termen lung, dar si despre datoriile pe care Colterm le are la ANAF si despre modalitatea de eficientizare a companiei), despre Capitala Culturala Europeana 2023, despre infrastructura sanitara din Timisoara, proiectul unui nou spital municipal, centrul de oncologie (crearea unui institut oncologic n.r.) si despre Spitalul de Copii", a mentionat Dominic Fritz.Un alt subiect pe care primarul il va discuta la Bucuresti se refera la magistrala feroviara Caransebes - Arad - Timisoara, care va fi destinata transportului de marfa, dar care ar strabate Timisoara pe o lungime de 5 km, cu efecte negative asupra calitatii vietii locuitorilor. In acest sens, el propune o centura feroviara la nord de oras."Din pacate, proiectul actual prevede ca este un traseu care traverseaza Timisoara de la est la vest pe o lungime de 11 km, din care cam 5 km prin mijlocul orasului, care prevede o dublare a liniei de tren . Pentru noi este important, intrucat daca pe acest coridor va trece intregul trafic de marfa, aceasta va scadea foarte mult calitatea vietii in Timisoara. O solutie minima ar fi o centura feroviara la nord de oras, pentru ca transportul de marfa sa nu treaca prin oras", a explicat Fritz.Cu ministrul Culturii, Dominic Fritz spune ca va discuta despre Muzeul Revolutiei, unde a fost lansata o licitatie pentru un proiect tehnic si vrea sa se asigure "ca proiectul va include perspectivele timisorenilor si nu va fi facut de cineva care nu cunoaste realitatea locala"."Tema cea mai mare va fi Capitala Culturala Europeana (CCE) 2023, unde va urma numirea unui subsecretar de stat pentru CCE, care va trebui sa vina (conform intelegerii n.r.) din partea USR PLUS si voi propune pe cineva, in curand. Voi discuta finantarile despre infrastructura culturala din Timisoara, proiectele cu cinematografele, reabilitarea cladirii Filarmonicii. Trebuie sa iesim dintr-o gandire in care Asociatia CCE a devenit un scop in sine si trebuie sa ne asiguram ca in 2023 vom face o imagine buna pentru tara si pentru Europa, iar Asociatia poate juca un rol, dar nu este ea personajul principal in acest proiect", a detaliat primarul Dominic Fritz.