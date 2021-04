Primarul Timisoarei s-a vaccinat cu AstraZeneca. Cum se simte dupa injectare

Fritz a transmis ca vaccinul de la AstraZeneca este sigur."Vaccinat! Am pus si eu un umar pentru Timisoara. Pare netonifiat, dar muschii mei sunt pe dinauntru 😅 💪.M-am vaccinat cu Astra Zeneca pentru ca este un vaccin sigur si eficace. In judetul Timis si in Timisoara sunt mii de locuri libere pentru acest vaccin. Daca faceti rezervarea azi, va puteti vaccina poimaine, nu exista lista de asteptare!".Edilul s-a aratat, totodata, ingrijorat in privinta incetinirii rirmului de inscriere la vaccinare."Nu ascund faptul ca ma ingrijoreaza ca ritmul de inscriere la vaccinare a incetinit si cateva centre nu functioneaza la capacitate maxima pentru ca locurile nu sunt ocupate.Este alegerea fiecaruia daca se vaccineaza sau nu. Dar este evident ca doar prin vaccinare masiva si rapida vom trece peste aceasta pandemie. Iar noi, cei din Timisoara si judetul Timis, avem acum sansa sa fim primii care atingem imunizarea de masa si care ne va permite sa traim din nou o viata normala", a scris Fritz pe Facebook.Dominic Fritz le-a transmis oamenilor sa-i incurajeze si pe altii sa se vaccineze."Medicii si asistentele in centrul in care m-am vaccinat azi, de pe intrarea Doinei, sunt extrem de empatici si nu a fost decat o mica intepatura.Pune si tu umarul pentru Timisoara! Daca esti deja vaccinat, vorbeste azi cu un prieten sau o ruda si incurajeaza-i sa se inscrie acum", a mai transmis primarul.Dominic Fritz a fost infectat cu virusul SARS COV 2 la inceputul acestui an.