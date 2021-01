Dominic Fritz vrea sa inalte trecerile de pietoni si sa le ilumineze pe timp de noapte

"Infrastructura nu este pentru a proteja pietonii, ci doar pentru a da libertate masinilor. Noi vom publica un program de actiune pentru siguranta in trafic pentru pietoni si biciclisti. Avem viziunea ca pana in 2030 sa nu mai avem niciun accident de genul acesta. Pentru asta avem nevoie de un anumit tip de infrastructura.Noi vom investi in iluminarea trecerilor de pietoni, in ridicarea zebrelor si vom lucra cu politia rutiera sa faca filtre pentru a controla respectarea prioritatii pentru pietoni si biciclisti. In momentul in care avem bugetul pentru anul 2020, va avea si alocare bugetara.Acum se lucreaza, am rugat Societatea Drumuri Municipale sa vina cu propuneri pentru solutii tehnice. Acolo unde se face, trebuie sa se faca cu respectarea tuturor normelor. Ideea e ca zebra sa fie la nivel cu trotuarul si nu la nivelul carosabilului", a declarat primarul Dominic Fritz Deocamdata, edilul spune ca prioritare sunt modificarile in zona scolilor din oras."Vom incepe, pe de o parte, in zona unor scoli, pentru a asigura siguranta elevilor. Apoi vom interveni la trecerile de pietoni care sunt cele mai periculoase. Va fi si nevoie sa refacem Comisia de Circulatie, care ia multe dintre aceste decizii. O sa revenim cu o noua propunere si pentru Comisia de Circulatie", a adaugat Fritz.Discutii legate de iluminarea trecerilor de pietoni au mai avut loc, la Timisoara, in urma cu mai multi ani, atunci cand mai multe accidente s-au petrecut pe treceri de pietoni prost iluminate, soldate cu morti si raniti Si atunci fostul primar Nicolae Robu anunta ca va cauta solutii pentru ca cele mai periculoase treceri de pietoni din oras sa beneficieze de lumina suplimentara.Citeste si: