Dominic Fritz, despre abtinerea de la vot in cazul carantinarii Timisoarei: "Mi-am asumat sa imi exprim imposibilitatea de a vota"

"M-am abtinut la votul de astazi pentru ca nu puteam legitima o hotarare ilogica care ne duce la un sir nesfarsit de iesiri si intrari in carantina in UAT-uri diferite din jurul Timisoarei. Asa cum am spus mereu, cred ca o carantina are rost doar la nivel de zona metropolitana. Carantina zonala din ultimele doua saptamani a reusit sa incetineasca ritmul de crestere. De ce sa renuntam la o masura care producea efect?", anunta Dominic Fritz dupa abtinerea din Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.Potrivit adevarul.ro , in urma anuntului referitor la abtinere, Fritz a fost criticat pe retelele sociale, mai multe persoane reclamand faptul ca primarul Timisoarei nu a avut curajul sa asume o hotarare transanta.Intrebat marti de ce nu a asumat un vot pentru sau impotriva si a ales sa se abtina, Dominic Fritz a explicat ca nu ar fi putut sa voteze in acelasi timp pentru ridicarea carantinei in Mosnita si prelungirea carantinei in Timisoara, dar nici nu ar fi putut vota impotriva ridicarii carantinei de la Mosnita pentru ca ar fi insemnat ca voteaza impotriva prelungirii carantinei in Timisoara."Eu cred ca aceasta carantina este singura solutie, dar este singura solutie votata acum doua saptamani, cu toate cinci localitati, nu intr-o forma mai slaba sau mutilata. Eu mi-am asumat sa imi exprim imposibilitatea de a vota o masura care cred ca nu ar fi avut efectele dorite si m-am abtinut. Cred ca asta a fost decizia corecta. Faptul ca Guvernul Romaniei s-a decis sa continue carantina in forma votata acum doua saptamani confirma ca interpretarea mea a fost corecta", a declarat Dominic Fritz, potrivit adevarul.ro.